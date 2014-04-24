مويس للاعبيه: أنتم تلعبون كـ"النساء" وتريدون إبعادي

كشفت صحيفة "صن" البريطانية، عن سوء العلاقة بين ديفيد مويس، مدرب مانشستر يونايتد المُقال، ولاعبيه الكبار، الأمر الذي أثر على مسيرة بطل الدوري الإنجليزي وهوى به سابعاً ليغيب عن دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ أعوام.

وبحسب الصحيفة فإن مويس، الذي خلف أليكس فيرغسون، انفجر غاضباً داخل غرفة ملابس فريقه بعد إحدى الهزائم التي تعرض لها، ووصف مجموعة من النجوم بأنهم يلعبون كـ"الفتيات"، وأنهم يحاولون بذلك إقالته من تدريب الشياطين الحمر، وهو ما حدث بعد 10 أشهر من استلامه المهمة بترشيح من مواطنه السير.

وتأهل اليونايتد لربع نهائي كأس دوري أبطال أوروبا، لكنه خرج أمام بايرن ميونيخ الألماني، فيما خسر بطل النسخة الماضية بالدوري الإنجليزي 11 مباراة، وتفصله 6 نقاط عن صاحب المركز السادس توتنهام، و13 نقطة عن أرسنال صاحب المركز الرابع قبل 4 جولات من نهاية الموسم الرياضي.