وكيل التون: سنمهل النصر حتى 30 يونيو

قال مارسيلو روبالينو، وكيل أعمال التون رودريغيز لاعب النصر، إنهم سينتظرون حتى نهاية عقد اللاعب البرازيلي مع النصر أواخر يونيو القادم قبل التفاوض مع أي نادٍ يرغب في خدمات المهاجم الهداف في حالة عدم رغبة النصر في تجديد إعارته.

وكشف روبالينو لـ"العربية نت" أن 3 أندية قطرية وإماراتية وبرازيلية تتواصل معه لضم التون المنضم بالإعارة للنصر قادماً من كورنثيانز، ويوضّح: "النصر هو خيار التون الأول لأنه حقق معه إنجازات وكان لاعباً مهماً طوال الموسم، لكن حتى الآن إدارة النصر لم تعطنا أي قرار حول استمرار اللاعب من عدمه، محيلين الأمر للمدرب الجديد الذي سيقيم أداء برانداو قبل تمديد إعارته ونحن بدورنا سننتظر سوق الانتقالات الصيفية ونفاضل بين العروض المقدمة لنا".

وأكد وكيل الأعمال البرازيلي أنه امتنع عن الرد على العروض التي قدمتها الأندية الثلاثة احتراماً للعقد المبرم بين موكله والنصر، ويقول: "قلت لجميع الأندية التي تفاوضت معي بخصوص التون أن هذا الأمر غير قابل للنقاش قبل يوم 30 يونيو، أولاً احتراماً للنصر، وثانياً حتى تأخذ الإدارة الصفراء وقتها بالتفكير حول التجديد، وأنا لا أريد أن ألوي ذراعها أو أضغط عليها وسأتركها تقرر بهدوء".

ونفى روبالينو أن تكون المستحقات التي يطالب بها اللاعب سبباً بتعطيل التجديد أو حتى المفاوضات مع الأندية الأخرى، وزاد: "ألتون يطالب النصر بالكثير من المال، وعليهم التسديد لأن اللاعب قدم مستويات جيدة مع النادي وكان سبباً بتحقيق الإنجازات التي حصل الفريق عليها".

وانضم ألتون إلى النصر صيف العام الماضي برفقة مواطنه إيفرتون، لكن الثنائي تركا المعسكر الأصفر ليلة مباراة الهلال في نوفمبر الماضي، ليبعد إيفرتون بعدها ويبقى برانداو، الذي أنهى الموسم مسجلاً 18 هدفاً بقميص النصر.