إيقاف راميريس.. ومورينيو في خطر

أوقع الإتحاد الإنكليزي لكرة القدم اليوم عقوبة بحق راميرز سانتوس، لاعب فريق تشيلسي، بإيقافه عن اللعب أربع مباريات بتهمة السلوك العنيف بعد ضربه رأس سيباستيان لارسون لاعب أستون فيلا أثناء مباراة الفريقين السبت الماضي ضمن الجولة الـ35 من مسابقة الدوري.



وأمهل اتحاد الكرة، راميرز فرصة الدفاع عن نفسه بالقدوم إلى مقر الاتحاد وتبرير فعلته، ولكن قرر صاحب الـ27 عاما قبول العقوبة وعدم التعليق وبذلك سيفتقده الفريق اللندني في مبارياته أمام (ليفربول ونوريتش سيتي وكارديف سيتي)، بينما سيكون اللاعب الأسمر متاحا في مشوار الفريق الأزرق بالبطولة الأوروبية.



وحتى جوزيه مورينيو، مدرب تشيلسي، نال عقوبة أيضا، بسبب استهزاءه علنا على مايك رايلي رئيس لجنة الحكام، وقال مورينيو بعد خسارة فريقه من سندرلاند 1-2: "أريد تهنئة مايك رايلي فما يفعله طيلة الموسم أمر لا يصدق وبالأخصر في الشهور الفائتة، خصوصا مع مبارياتنا ضد الأندية المنافسة على اللقب".

وطالت التهم روي فاريا، المساعد الخاص لمورينيو، إذ دخل الأول في مشاداة كلامية حادة مع الحكم مايك دين الذي طرده من على دكة البدلاء، بسبب تصرفه غير اللائق، فيما يملك مورينيو ومساعده فرصة الرد والطعن حتى الإثنين المقبل.

