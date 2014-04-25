إشبيلية وبنفيكا يقتربان من نهائي الدوري الأوروبي

فاز إشبيلية الإسباني على ضيفه ومواطنه فالنسيا 2-0، الخميس، في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم.

وسجل الكاميروني ستيفان مبيا (33) والكولومبي كارلوس باكا (36) هدفي المباراة.

وفي المباراة الأخرى فاز بنفيكا البرتغالي على ضيفه يوفنتوس الإيطالي 2-1، أمس، في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم.

وسجل الأرجنتيني ايزيكييل غاراي (3) والبرازيلي ليما (84) هدفي بنفيكا، والأرجنتيني الاخر كارلوس تيفيز (73) هدف يوفنتوس.

وتقام مباراتا الإياب الخميس المقبل.