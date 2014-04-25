الانضباط تقرر: إيقاف البلطان عاماً.. وتغريمه 300 ألف

أوقفت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، عاما وغرمته 300 ألف ريال، فيما يعتبر القرار قابلا للإستئناف، وذلك حسب بيان رسمي أصدرته اللجنة مساء الجمعة.

وأشارت مصادر "العربية نت"، إلى إيقاف البلطان سيكون عن مرافقة فريقه بالمباريات الرسمية، فيما سيستمر رئيس نادي الشباب بمنصبه، كون مرجعه الرئاسة العامة لرعاية الشباب.

وقالت لجنة الانضباط عبر بيانها الرسمي: "بعد دراسة الموضوع والتأمل ثبت للجنة الانضباط من خلال مشاهدة التصريح، قيام خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، بالتجريح والإساءة لأحمد عيد، رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، باستخدام وسيلة إعلامية، حيث اشتملت الألفاظ والعبارات التي صدرت من رئيس نادي الشباب.

ونشر البيان الألفاظ الصادرة من رئيس الشباب بعد مباراة فريقه أمام الاتفاق ضمن ذهاب نصف نهائي كأس الملك: "أنا اقدح من راسي ماني زيه كل واحد يمسكه و يفوته بجدار والا زيه كل واحد يمسكه براي ويمشي ولو شلنا الصفات الاعتبارية ترى انت الخسران الأكبر يا أحمد عيد انتبه".

وشرحت الانضباط، أن تصريح البلطان يحمل في مفرداته ومضامينه ومعانيه القدح والتجريح في شخص رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم الذي يقف على رأس هرم أعلى سلطه رياضية لكرة القدم في المملكة، والتجريح الشخصي الذي صدر منه يخرج عن الإطار العام والنسق المعروف في التعامل مع شخص رئيس الاتحاد حيث كان تصريحاً موجه للشخص وليس في موضوع عمل الاتحاد الذي يمكن ان يسلك فيه الاجراءات الرسمية وعبر القنوات المحددة في النظام الأساسي للاتحاد ، ولما كان التجريح في أحد صوره هو اعتداء على كرامة ومكانة وسمعه رئيس مجلس االإدارة.

وفي اليوم الثاني لحادثة تصريح البلطان الشهير، تحدث رئيس الشباب لـ"العربية" قائلاً: "من فسّر التصريح بغير ما يحتمل هم إعلاميون وأنصار ناديين معروفين فقط، ربما لأن خالد البلطان والشباب غير محبوبين لديهما، وأنا لا أقبل ما رمى إليه أولئك، ومن فسر التصريح يسير على طريق غير سوي ويسيء لأحمد عيد ولي شخصياً، لأني لا أقصد هذا الكلام مطلقاً".

وتابع رئيس نادي الشباب: "قصدت في حديثي البارحة صفة اعتبارية بالإدارة، فخسارته كرئيس اتحاد كرة قدم ستكون أكبر من خسارتي كرئيس نادٍ"، وواصل البلطان: "أنا من أطلق التصريح، وأنا وحدي من يفسّره، والآن باتت الصورة واضحة للجميع".