القروني عن مباراة الإياب: لا أخشى إلا الإرهاق

بدا خالد القروني، مدرب نادي الاتحاد متفائلا بإمكانية وصول فريقه إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، آخر بطولات الموسم السعودي. وقال القروني في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت": "بإمكان فريقنا التأهل إلى النهائي، لكني أخشى الإرهاق الذي سينجم عن لعب مباريات كثيرة في فترة وجيزة، نحن نقاتل على عدة جبهات محلية وخارجية، وهذا الضغط أكثر على اللاعبين من الناحية البدنية، لكن نحن نحاول بجدية التعامل معه، وأتمنى أن نوفق في ذلك".

وسيلعب الاتحاد مع الأهلي في إياب نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الأحد المقبل، وهو الذي خسر ذهابا السبت الماضي بهدفين لهدف، فيما كان لعب آخر مبارياته أمام العين الإماراتي لحساب دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، وتعادل بهدف لمثله في الإمارات، فيما سينتظر الفائز من "ديربي جدة" الطرف الآخر من مباراة الشباب والاتفاق التي انتهى ذهابها بالتعادل بهدفين لكل طرف.

وكشف القروني عن طريقة إدارته للفريق في الفترة الماضية، وقال: "تعاملنا مع ضغط المباريات بتقليل الأحمال في التدريبات، وحرص الجهاز الفني على وضع اللاعبين في أفضل حالاتهم حتى يتمكنوا من اللعب بأفضل شكل في المباريات"، مضيفا "ضغط المباريات ليس في صالح اللاعب، إذا تمكنت من التحكم بالجهد الذي يبذله اللاعب تمكنت من استخراج أفضل ما لديه في المباريات، مباراتنا الأهم هي المقبلة أمام الأهلي، وذلك حتى نتمكن من الوصول إلى النهائي، مشكلتنا في هذه المباراة هي أن خصمنا حصل على فترات راحة أكثر، لكن سنحاول تجاوز هذه العقبة".

ورفض المدرب السعودي الحديث عن احتمالية ملاقاة فريقه مع الشباب ثلاث مرات في غضون 10 أيام، إذا ما نجح الفريقان في التأهل إلى المباراة النهائية. وقال: "دعونا نتأهل أولا إلى المباراة النهائية، وحينها لكل حادث حديث".

وكشف المدرب الذي نجح في فترات سابقة مع المنتخبات السعودية السنية عن عدم علمه بمستقبله الكروي، وقال: "إلى الآن لم أتفق مع إدارة الفريق الأصفر حيال بقائي من عدمه، كل تفكيري منصب حول الفترة الحالية مع الفريق، وبعد نهاية مهمتنا سأعود إلى اتحاد الكرة السعودي، وحينما أطلع على المعطيات الجديدة لديهم سأبدأ برسم مخططاتي المقبلة".