تكلفة خروج مويس من اليونايتد 31 مليون ريال

قالت رابطة مدربي كرة القدم في إنكلترا، إن ديفيد مويس مدرب مانشستر يونايتد السابق، توصل إلى تسوية مالية مع النادي الشمالي الذي استغنى عن خدماته بعد عشرة اشهر من توليه المهمة.



وأشارت الصحافة الإنكليزية، غلى حصول مويس على راتب عام كامل، ما يعادل خمسة ملايين جنيه إسترليني (31 مليون ونصف المليون ريال سعودي)، وجاء التعويض بعد إلغاء إدارة اليونايتد عقد المدرب الممتد حتى ستة أعوام مقبلة.

ونشرت الرابطة بيانها الرسمي: "يسر رابطة المدربين ومانشستر يونايتد أن يؤكدا انه تم التوصل إلى تسوية مالية بين النادي وديفيد مويس فيما يتصل بإنهاء خدماته."



ويحتل مانشستر يونايتد في أول موسم تحت قيادة مويس، المركز السابع بين فرق دوري إنكلترا العشرين برصيد 57 نقطة من 34 مباراة وسيلتقي يوم السبت مع ضيفه نوريتش سيتي السابع عشر في القائمة.

