بطن شاكيرا يثير الشائعات.. وبيكيه ينتظر

ينتظر جيرار بيكيه، مدافع فريق برشلونة الإسباني، وزوجته شاكيرا، المغنية الكولمبية الشهيرة، مولودا ثانيا بعد طفلهما الأول "ميلان" المولود في الـ23 من شهر يناير عام 2013.

ونشرت الصحافة الفنية خبر إلغاء شاكيرا حفلتها المرتقبة في دولة تشيلي، كما لاحظ الجميع بروزا في بطنها عندما كانت في مطار برشلونة متجهة إلى مدينة ميامي الأمريكية حيث يعيش والدها، فيما عزت شاكيرا نفسها سبب الحمل بطفل ثان، إلى ترابطهما الكبير من النواحي العاطفية بعد إنجاب الطفل الأول.

ولم يحدد بيكيه وشاكيرا اسم الطفل الجديد، فيما يعني اسم "ميلان" في اللغة السلوفاكية إلى العزيز والرائع، وتشير اللغنة الرومانية القديمة إلى معنى المفختر أو المجتهد.

واتضحت العلاقة بين بيكيه (27 عاماً)، وشاكيرا (36 عاماً)، بعد نهائيات كاس العالم 2010 في جنوب إفريقا، حين شاركت شاكيرا في افتتاحية البطولة التي خرج منها بيكيه فائزا مع زملائه الإسبان بالكأس الذهبية.



وصرّح الإثنان بالعلاقة علنا مطلع 2011، إذ أكدت شاكيرا انفصالها عن خطيبها السابق فيما وضع بيكيه صورة شاكيرا عبر حسابه الشخصي في "تويتر" قائلاً: هنا أقدم لكم حبيبتي.