شركة بين الجمهور ونجم مونديال امريكا

دشن سعيد العويران، لاعب الشباب والمنتخب السعودي السابق، حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، تويتر، انستغرام، يوتيوب، قوقل بلس)، وذلك بعد توقيعه يوم الخميس مع شركة إلكترونية سعودية ستتولى إدارة الحسابات وتشغيلها.



من جانبه عبّر العويران عن سعادته بتدشين حساباته، مشيراً إلى كثرة الانتحالات المتكررة لإسمه في مواقع التواصل الاجتماعي، والإسقاط على شخصيات رياضة وكيانات؛ اضطر من خلالها تدشن حساباته بشكل رسمي مبعدا بذلك المواقف الحرجة عنه، حيث يستفسر من حوله عن أحاديث منتشرة عبر تلك المواقف فيما لا يعلم عنها شيء، مبديا سؤاله حيال استفادة أولئك الأشخاص من الكذب على المجتمع.



وتحدث اللاعب السابق لـ"العربية نت"، قائلاً: "سيتم ربط الماضي بالحاضر، ففي الحساب لن يكون هناك أراء شخصية فقط بل سيكون هناك حدث كل أسبوع من ذكريات الماضي التاريخية، وكذلك توثيق للانجازات التي حققتها مع الشباب والمنتخب السعودي، والجوائز التي حصلت عليها التي يحاول البعض للأسف إخفاءها، وسيكون هناك صور نادرة من الماضي، وستكون هناك مفاجأة للجماهير العاشقة لسعيد العويران".



ويعد العويران من الجيل الذهبي الذي رفع اسم الكرة السعودية في المحافل الدولية، وبالرغم من اعتزاله كرة القدم قبل 13 عاما، إلا أن اسمه ما زال متواجدا خلال الفترة الماضية، حيث اختير مؤخراً ضمن أفضل 100 لاعب في كؤوس العالم قبل صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وكذلك سيتم تكريمه ضمن 50 شخصية ستنال تكريما لائقا في افتتاحية في كأس العالم 2014، وذلك بفضل هدفه بمرمى بلجيكا في دور الـ16 بمونديال أمريكا عام 1994.

