مونتيلا: أشك أن يلعب غوميز مجدداً هذا الموسم

شكك فينشينزو مونتيلا، مدرب نادي فيورنتينا الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، في إمكانية مشاركة المهاجم الألماني ماريو جوميز في أي مباراة أخرى هذا الموسم بسبب إصابته في الركبة.

وقال مونتيلا للصحافيين قبل مواجهة بولونيا في الدوري غداً السبت: "أخشى أننا لن نرى غوميز مرة أخرى هذا الموسم. هذا ما أشعر به، إذ إنه لا يشارك في تدريبات الفريق". وأضاف: "إنه أمر مؤسف حيث غاب لفترات طويلة هذا الموسم".

ولعب غوميز تسع مباريات فقط في الدوري هذا الموسم، وأحرز ثلاثة أهداف منذ انضمامه إلى فيورنتينا، قادما من بايرن ميونيخ الألماني الصيف الماضي بعد غيابه لفترات طويلة بسبب الإصابة.

وكان المهاجم الألماني قد عاد للمشاركة مع فيورنتينا في فبراير الماضي بعد شفائه من تمزق جزئي في أربطة الركبة اليمنى في سبتمبر الماضي.

وسيستمر غياب المهاجم جوسيبي روسي رغم شفائه من الإصابة في الركبة، والتي أبعدته عن المشاركة مع فيورنتينا منذ الأسبوع الأول من يناير الماضي.

وقد يتمكن روسي الذي يقاتل من أجل اللحاق بقائمة إيطاليا المشاركة في كأس العالم من اللعب في نهائي كأس إيطاليا الأسبوع المقبل أمام نابولي.

وقال مونتيلا "روسي ليس بمقدوره المشاركة حاليا بسبب الحالة لبدنية رغم شفائه من الإصابة".

وأضاف "أتمنى أن يشارك في نهائي الكأس، ولكننا سنرى حالته البدنية هل تحسنت أم كما هي".

ويحتل فيورنتينا المركز الرابع في الدوري برصيد 58 نقطة بفارق عشر نقاط خلف نابولي صاحب المركز الثالث، متفوقا على انترناسيونالي صاحب المركز الخامس بفارق نقطتين قبل أربع مباريات من انتهاء الدوري.