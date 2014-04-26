أقدح من فيفا

ـ اطلعت مثل غيري على لائحة العقوبات بلجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فيما يخص تعريف العنصرية فكان كالآتي: هو التمييز من أي نوع ضد بلد أو شخص أو مجموعة من الأشخاص، بسبب العرق أو لون البشرة أو الأصل العرقي أو الوطني أو الاجتماعي أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، أو أي سبب آخر محظور تماماً ويستوجب العقاب بالغرامة والإيقاف أو الطرد.

ـ وتطالب اللائحة بأن تلتزم جميع الاتحادات من أندية وإداريين ولاعبين وحكام ومتفرجين بلائحة الانضباط هذه، وقد قرر (فيفا) تكريس بطولة كأس العالم بالبرازيل في مكافحة التمييز العنصري وأعلن أنه في الدور ربع النهائي لكأس العالم بالبرازيل 2014، سيقدم رسالة واضحة فحوها لامكان للعنصرية في كرة القدم كما حدث في مباراتي نصف نهائي كأس القارات الأخيرة.

ـ وعن العقوبات التي يقرها فيفا في هذا الخصوص فقد حملت أربعة بنود جميعها تحمل النادي المسؤولية عن ما يقوم بها المشجعون ومن يتبعهم من أي هتافات عنصرية أو رمي أو شغب في ملعب الفريق أو خارجه الخ... إلا أن لائحة فيفا لم تستوعب أن رئيس ناد يقوم بذلك التصرف مثلما حدث الأسبوع الماضي من قبل رئيس ناد سعودي عرف مسؤولؤه السابقون بالأخلاق والمثالية والحيادية.

ـ وعن عقوبة العنصرية يقول فيفا: تنطلق بالتحذير والغرامة ثم خصم نقاط ثم الاستبعاد من البطولات وهذا يشمل (لاعباً أو مسؤولاً أو حكماً) يرتكب مثل هذه الواقعة، وإذا لم يرتدع سيتم حرمانه من دخول الملاعب، كما طالب فيفا بتحديد موقع داخل الملعب لرصد أي تصرفات عنصرية من أي شخص وكل هذا يعود إلى لائحة لجنة الانضباط في الاتحاد المحلي.

اضحك مع ركاء

ـ القائمون على دوري ركاء عملوا على استحداث قرار طالبنا به كثيراً بالاستفادة من مواليد السعودية ولكنهم وضعوا حجر عثرة أمامهم وذلك بالسماح والتعاقد مع لاعب أجنبي بهذا الدوري، وبالعقل هل الأندية تمنح مواليد السعودية فرصة التجربة واللعب وهو القادم من الأحياء وتستبعد لاعباً أجنبي جاهزاً، ثم ماذا لو تميز أحد هؤلاء مواليد السعودية وطالب به ناد في الدوري الممتاز، هل سيعامل كلاعب مواليد السعودية أو لاعب أجنبي؟

زمان يابطل

ـ عاد فريق ليفربول البطل الغائب من جديد وهو الذي بنى مجده المدرب السابق بيل شانكلي وجاء بعده بوب بيزلي وقدموا لنا لاعبين مميزين يتقدمهم كيفن كيجن وفل نيل وطومسون ومكيديرموت وكيني دالغليش وسامي لي وجرهام سونس وايان رش، وممن لايعرفون التاريخ يعتبر فريق ليفربول أكثر الفرق الإنجليزية ظفراً بدوري أبطال أوروبا ويقترب الآن من رقم مان يوناتيد في تحقيق الدوري بعدد 20 مرة مقابل 19 مرة لفريق ليفربول.

قروني وبيريرا

ـ في ديربي التاريخ الكروي السعودي يملك فريق الاتحاد مدرباً صاحب خبرة ولاعبين أكثر جرأة وموهبة وسناً صغيرة.. ولكنه لايملك التنظيم، وفي المقابل لدى فريق الأهلي مدرب أكاديمي ومشهور ويعتبر الفريق أكثر تنظيماً ولكن فريقه لايملك المهاجم الهداف، والسؤال من يتفوق هذا الأسبوع ويصل لنهائي ملعب الملك عبدالله الجديد.. التنظيم أم الموهبة؟

قال أبوتمام في الحياء والأدب:

يعيش المرء ما استحيى بخير

ويبقى العود ما بقى الحياء

فلا والله ما فى العيش خير

ولا الدنيا إذا ذهب الحياء

*نقلا عن صحيفة الرياضية السعودية