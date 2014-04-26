مانشستر يونايتد يستعيد توازنه بعد إقالة مويس

استعاد مانشستر يونايتد توازنه بعد الفوز على نوريتش سيتي 4-صفر ضمن افتتاحية الجولة الـ36 في الدوري الإنكليزي، وبدأ الفريق الشمالي مباراته ضاغطا فيما قص شريط الأهداف النجم واين روني عند الدقيقة 41 عبر ركلة جزاء استحقها داني ويلباك.

ووسط حضور رايان جيجز في أولد ترافورد مدربا للمرة الأولى بعد رحيل ديفيد مويس الذي أقالته إدارة مانشستر يونايتد، شعر لاعبو اليونايتد بالمسؤولية، وأضاف روني هدفا ثانيا له ولفريقه عند الدقيقة 48 بزمن الشوط الثاني وأضاف الإسباني خوان ماتا الهدف الثاني فور نزوله 63 فيما ختم نفس اللاعب مهرجان الأهداف بعد عشرة دقائق. وارتفع رصيد الفريق 60 نقطة في المركز السابع.

وفي نفس الجولة عزز توتنهام حظوظه في حجز بطاقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل بفوزه الثمين على مضيفه ستوك سيتي بهدف وحيد سجله المدافع داني روز بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من المهاجم الدولي التوغولي إيمانويل أديبايور (33) في افتتاح الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي.

ورفع توتنهام رصيده إلى 66 نقطة في المركز السادس بفارق 3 نقاط خلف إيفرتون، فيما تجمد رصيد ستوك سيتي عند 44 نقطة في المركز العاشر، فيما وجه ساوثمبتون ضربة قاسية لآمال إيفرتون في المشاركة في مسابقة دوري أبطالب أوروبا الموسم المقبل بالفوز عليه 2-صفر اليوم السبت على ملعب "سانت ميريز" في ساوثمبتون.

وجاء هدفا المباراة عن طريق النيران الصديقة، الأول في الدقيقة الأولى عبر المدافع الدولي البارغوياني انطولين الكاراز عندما حاول إبعاد كرة عرضية لريكي لامبرت من الجهة اليسرى، فتابعها بارتماءة رأسية من مسافة قريبة داخل مرمى حارسه الأميركي تيم هواراد، والثاني في الدقيقة 31 بواسطة المدافع الأيرلندي سيموس كولمان، وبرأسه أيضاً من مسافة قريبة عندما حاول إبعاد كرة عرضية لناتاليان كلين.

وعزز ساوثمبتون موقعه في المركز الثامن برصيد 52 نقطة، فيما تجمد رصيد إيفرتون الذي كان ألحق الخسارة بمانشستر يونايتد ومدربه السابق ديفيد مويز 2-صفر الأحد الماضي، ما أدى إلى إقالته من منصبه، عند 69 نقطة في المركز الخامس.

وفشل إيفرتون في انتزاع المركز الرابع ولو مؤقتا، وتضاءلت حظوظه في المنافسة على بطاقة المسابقة القارية العريقة كونه تنتظره مباراتان ساخنتان أمام ضيفه مانشستر سيتي ومضيفه هال سيتي، فيما بات الفريق اللندني بحاجة إلى 6 نقاط في مبارياته الثلاث المقبلة أمام ضيفيه نيوكاسل ووست بروميتش البيون ومضيفه نوريتش سيتي.

وفرط فولهام في فوز في المتناول على ضيفه هال سيتي كان سيبعده عن منطقة الهبوط، لكنه سقط في فخ التعادل 2-2 بعدما تقدم بهدفين نظيفين.

ومنح الدولي الإيراني اشكان ديجاغاه، بديل المدافع الدولي النروجي يون ارنه ريزه، التقدم لفولهام من مجهود فردي رائع داخل المنطقة أنهاه بتسديدة رائعة بيسراه في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس ستيف هاربر (55).

وأضاف الفنزويلي فرناندو أموربييتا الثاني بضربة رأسية أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس هاربر إثر تمريرة عرضية من كيران ريتشاردسون (58).

وقلص الكرواتي نيكيتشا ييلافيتش الفارق لهال سيتي عندما استغل كرة مرتدة من العارضة (75)، وأدرك الأيرلندي شين لونغ التعادل بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية لسون الوكو (87).

وارتقى فولهام إلى المركز الثامن عشر برصيد 31 نقطة، فيما عزز هال سيتي حظوظه بالبقاء بعدما رفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث عشر مع مباراة مؤجلة بفارق نقطة واحدة أمام وست بروميتش البيون الذي أنعش آماله بالبقاء أيضا بفوزه الثمين على ضيفه وست هام يونايتد بهدف وحيد سجله البنيني الأصل الإنجليزي الجنسية سعيدو براهينو من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية للفرنسي مورغان أمالفيتانو (11).

وضمن سوانسي سيتي البقاء بفوزه الكبير على ضيفه أستون فيلا 4-1. وكان سوانسي سيتي البادئ بالتسجيل عبر الدولي العاجي ويلفريد بوني الذي تلقى كرة من لاعب وسط ليفربول السابق جونجو شيلفي فكسر مصيدة التسلل منفردا بالحارس إثر انفراد بالحارس الأميركي براد غوزان وتابعها زاحفة على يساره (10).

وأدرك الدولي السابق غابريال اغبونلاهور التعادل في الدقيقة 22 من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من مارك البرايتون من الجهة اليمنى، بيد أن شيلفي منح التقدم مجددا إلى أصحاب الأرض من تسديدة ساقطة من 54 متراً (26).

وعزز بابلو هرنانديز بالثالث عندما تلقى كرة عرضية من شيلفي داخل المنطقة، فهيأها لنفسه وتلاعب بمدافعين وسددها بقوة داخل المرمى (73)، وختم بوني المهرجان بالرابع من ركلة جزاء (90+4).

ورفع سوانسي سيتي رصيده إلى 39 نقطة، ويلعب لاحقا مانشستر يونايتد مع نوريتش سيتي. وتستكمل المرحلة غدا الأحد بلقاءات سندرلاند مع كارديف سيتي، وليفربول مع تشلسي، وكريستال بالاس مع مانشستر سيتي.