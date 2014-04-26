القادسية بطلاً للدوري الكويتي

فاز القادسية الكويتي على فريق النصر بهدف نظيف سجله المهاجم بدر المطوع، ليحرز القادسيون بطولة الدوري الكويتي لكرة القدم للمرة الـ16، متساوياً بذلك مع فريق العربي.

وسجل المهاجم بدر المطوع الهدف الوحيد في الدقيقة 20، لينتصر القادسية في الجولة الأخيرة ويرفع رصيده إلى 68 نقطة، متفوقا بأربع نقاط على البطل السابق الكويت الذي تعادل مع الفحيحيل متذيل الترتيب.وجاءت الأفضلية لمصلحة الأصفر الأكثر رغبة في الفوز، إلا أن محاولاته في الدقائق العشرين الأولى لم تثمر، والتي جاء أبرزها عن طريق سيف الحشان الذي أضاع عدة فرص اصطدمت بتمركز دفاعي جيد للاعبي النصر الساعين لامتصاص حماس منافسيهم والبحث عن هدف من كرة مرتدة.

ومع الدقيقة 21 قطع بدر المطوع الطريق على العنابي، ونجح في خطف هدف السبق عبر تسديدة أرضية قوية سكنت الشباك على يسار الحارس سعد العنزي معلناً تقدم فريقه.

وعبثاً حاول النصر معادلة النتيجة، حيث أخفق في تحقيق خطورة فعلية على مرمى القادسية إلا في مناسبة وحيدة عبر تسديدة المحترف البنيني باسكال التي أبعدها الخالدي لركنية في الدقيقة 35.

بدأ الشوط الثاني على نفس المنوال، هجوم للأصفر ودفاع منظم للنصر الذي تحول للهجوم مع الدقيقة 55، وجاءت البداية من كرة ثابتة نفذها عبدالرحمن العنزي وأبعدها الخالدي بصعوبة.

ومع الدقيقة 58 لجأ مدرب النصر البرتغالي جوزيه جاريدو لدكة البدلاء بتبديل هجومي، حيث دفع بالمهاجم عبدالرحمن باني على حساب المدافع عبدالله مشيلح، ليتحول لطريقة 4-3-1-2 معتمداً على باسكال قاعدة مثلث هجومي خلف باني والعنزي.

ورد محمد إبراهيم، مدرب القادسية بتبديل لتنشيط خط الوسط من خلال الدفع بصالح الشيخ على حساب سلطان العنزي في الدقيقة 62 التي شهدت إضاعة زين العنزي لفرصة ذهبية لإدراك التعادل. ومر الوقت المتبقي بين محاولات للأصفر ورغبات غير مكتملة للعنابي، لينتهي اللقاء بفوز قدساوي اختتم به رحلة الانتصارات نحو اللقب.