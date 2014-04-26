بالوتيلي: أنتم لا تفقهون شيئاً في كرة القدم

شنّ ماريو بالوتيلي، مهاجم فريق ميلان الإيطالي، هجوما على الصحفيين بعد خسارة فريقه من روما صفر – 2، وحضرت ردة فعل اللاعب بعد تلقيه سيلا من انتقادات كبيرة على مستواه.

وأثناء حديث بالوتيلي إلى شبكة "سكاي" الإيطالي بعد المباراة، رد على أحد أسئلة الصحافيين غاضبا: "أنتم لا تفهمون شيئا عن كرة القدم، صدقني أنتم حقا لا تفهمون". وبعد دقائق انفجر النجم غاضبا: "دائما تتحدثون عني إذا فاز ميلانو فإن ماريو عظيم، وإن خسر فإن ماريو يتحمل كل الخطأ، لا أحتاج إلى آرائكم ونقدكم، أنا أقيّم نفسي".

وفور أن أنهى صاحب الـ23 عاما حديثه الغاضب، ألقى بالـ"مايكرفون" من يده على الأرض، فيما علت الحيرة على وجوه الصحفيين الحاضرين الواقعة. ورغم أن بالوتيلي لم يقدم الأداء المتوقع منه، إلا أنه سجل 14 هدفا لفريقه بالدوري المحلي.

وبعد هزيمة الفريق الأحمر، تقلصت آمال ميلانو الذي فاز في خمس مباريات

متتالية قبل هذا اللقاء في التأهل إلى كأس أبطال أوروبا في الموسم المقبل فيما يحتل المركز بـ51 نقطة.



