رجل الظل.. يخسر آخر مبارياته

لطالما كان الحظ مجافياً لتيتو فيلانوفا في مسيرته الرياضية التي بدأها المدرب الراحل شاباً يافعاً مطلع الثمانينات الميلادية، برفقة بيب غوارديولا وجريمالدو آمور وجوردي رورا، حيث بقي الوحيد من بينهم الذي لم يرتد قميص البلوغرانا يوماً بعد تدرجهم في مدرسة "لاماسيا" الشهيرة مطلع التسعينات الميلادية.

فيلانوفا، الذي يعتبره خريستو ستويشكوف نجم برشلونة السابق بـ"أعظم مخطط استراتيجي بتاريخ البارسا" بقي حبيساً للظل، مسيرته الرياضية كلاعب لم تعرف النجاح، ففي الوقت الذي كان يحتفل صديقه بيب برفع كأس الأبطال الأوروبي في ويمبلي صيف العام 1992، كان تيتو يلعب في فريق سيلتا فيغو المتواضع، شمال المملكة الإسبانية، وهكذا ظل وفياً لأندية الظل أو أنه استسلم لقدره، حتى اعتزل مع فريق غارمينت الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة.

6 أعوام محت ذكراه من أذهان أكثر الكاتالونيين تعصباً، كان يعمل بهدوء في الفرق السنية لبرشلونة ولم يلحظه أحد، حتى استدعاه بيب غوارديولا للعمل معه في مهمته التدريبيه الأولى كمساعده بتدريب الفريق الثاني لبرشلونة، وبعدها بعام استعان به ليكون معه بالفريق الأول ويصنع أفضل فريق بتاريخ النادي الممد لأكثر من قرن.

وعلى الرغم من الإنجازات التي تحققت بعهده، فإن الصحافة لم تلتفت له، وبقي تحت ظل صديقه القديم، حتى غرز مورينيو إصبعه بعينه في صيف العام 2011، وبدأ العالم بمعرفته أكثر، وزاد ذلك بعد أن تعرض للسرطان لأول مرة في نوفمبر من ذات العام، إلا أنه عاد بعد ذلك ليواصل المهمة مع بيب.

رحيل غوارديولا منحه فرصة التقدم للمركز الأول، كسابقة بحياة لاعب الوسط، إلا أن ذلك لم يستمر سوى 4 أشهر حتى عاوده المرض مجدداً ليغيب عن الفريق شهرين في نيويورك، لكنه عاد ومنح برشلونة بسنته الأولى كمدرب "أعظم لاليغا" بالتاريخ كما وصفها خافيير فاوس المتحدث الرسمي باسم النادي، عندما وصل للنقطة 100 وهو الرقم الذي لم يصله يوهان كرويف ولا فراك ريكارد أو حتى زميله غوارديولا.

مخترع فكرة "9.5" التي جعلت من ميسي أعظم لاعبي عصره، والرجل الذي صقل موهبة سيسك فابريغاس وجيرارد بيكيه في الفئات السنية، وقع مجدداً أمام السرطان، ولم تعد مقاومته ناجعة، حتى أعلن استقالته من تدريب فريقه في يوليو الماضي .. وبعد 9 أشهر خسر آخر مبارياته ضد المرض اللعين.