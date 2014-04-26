بودبوز.. ظلموه!

قبل نحو سنة قال لي الشيخ رابح سعدان :" حرام عليهم تحطيمهم لبودبوز وغابو!".

كان الرجل يتحدث من موقع العارف بالأمور المدرك لخبايا المنتخب الجزائري وشؤون تسييره، وأثبتت الأيام أنه على حق.. فلا عبدالمؤمن غابو وجد نفسه مع المنتخب إلا في الربع ساعة الأخير من عمر المدرب البوسني مع "الخضر" رغم موهبته وتألقه مع الإفريقي التونسي ومن قبله وفاق سطيف الجزائري، ولا رياض بودبوز الذي "تأسف" الفرنسيون على اختياره "الخضر" بدلا من "الديكة" وجد نفسه مع هذا المنتخب رغم موهبته هو أيضا وتألقه مع ناديي باستيا ومن قبله سوشو الفرنسيين.. بل إن حاله أسوأ من الأول، إذ لم يعد يجد لنفسه مكانا ضمن تعداد المدرب البوسني، و هو حتى هذه السطور عازم على الذهاب للبرازيل بدونه، وهو الذي لعب مونديال جنوب أفريقيا كأصغر لاعبي "الخضر"!

ذنب بودبوز أنه مُسك، قبل سنتين، بالجرم المشهود وهو تدخين الشيشة في أحد معسكرات المنتخب!

ورغم أن اللاعب اعتذر من المدرب إلا أن الأخير لم يغفر له زلته وأبعده نهائيا من المنتخب كمن يطرد "قنبلة" من بيته.. هكذا يبدو.. وهكذا يبدو وضعه مع اللاعب بلفوضيل أيضا. إنه يريد أن يكسب معركة "كسر العظم" مع كل من يخالفه الرأي.. هكذا ببساطة!!

في كل الأحوال.. ما يبطنه خاليلو ليس ما يجهر به. فما يبديه ويتباهى به أمام الإعلام إصراره على رفض كل لاعب غير الجاهزين بدنيا. لكن دعوة قديورة وبلكلام ومهدي لحسن الذين كانوا خارج حسابات مدربيهم إلى ودية سلوفينيا في مارس، وربما دعوتهم وآخرين مجددا للسفر إلى البرازيل تعني أن الرجل غير صادق في ما يقول وأنه يبطن أشياء أخرى مع المبعدين وفي مقدمتهم.. بودبوز وبلفوضيل.

وعندما هاجمه الرأي العام لاحقا بشأن بودبوز ، لم يجد ما يبرر به سوى القول بنقص المنافسة لدى اللاعب حينا أو وجود لاعبين آخرين بمركزه أكثر جاهزية منه على غرار فيغولي وابراهيمي وغابو، لكنه حتى في عز تألق بودبوز مع فريقه (باستيا) هذه الأيام وغياب فيغولي أمام سلوفينيا للإصابة فضل عليه المهاجم غيلاس (بورتو البرتغالي) ما يعني أن لاعب باستيا الموهوب عليه أن يسلم أمره لله وينتظر نهاية المونديال حتى يعود إلى المنتخب مع مدرب جديد.. قد يكون الفرنسي غوركوف!

المدرب البوسني "مشكلاتي" بامتياز.. إن سلم منه الجهاز الإداري افتعل مشكلات مع أقرب معاونيه.. وإن لم تكن مع اللاعبين الدوليين السابقين سعى إلى افتعالها مع الحاليين والمحليين على وجه التحديد. وحتى الإعلاميين لم يسلموا منه فنالوا نصيبا من مشكلاته التي لا تنتهي.. مشكلته أنه لا يطيق من يخالفه الرأي أو يبدي معارضة لما يقوله أو يفكر فيه!

لسوء حظ بودبوز أنه "قد" يضيع فرصة خوض المونديال الثاني تواليا، وهو في عز تألقه.. لكن لحسن حظه أن المونديال سيكون محطة النهاية للمدرب المشكلاتي مع "الخضر".. وبعدها غد جديد ويفعل الله ما يريد!

*نقلا عن صحيفة الحياة السعودية