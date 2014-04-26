روما يؤجل أفراح يوفنتوس بـ"هدفيّ ميلان"

اجل روما حسم اللقب لاسبوع اخر بعدما واصل مسلسل انتصاراته بتحقيقه فوزه التاسع على التوالي وجاء على حساب ضيفه ميلان 2-0 اليوم الجمعة على الملعب الاولمبي في العاصمة في افتتاح المرحلة الـ35 من الدوري الايطالي لكرة القدم.



وكان بامكان يوفنتوس ان يحسم اللقب لمصلحته في حال فشل روما بتخطي ميلان وفوزه على مضيفه ساسوولو الاثنين المقبل في ختام المرحلة، وذلك لان الفريقين دخلا الى هذه المرحلة والفارق بينهما 8 نقاط وفوز الاول وتعادل الثاني سيجعل الفارق 10 نقاط قبل ثلاث مراحل على الختام.



لكن فريق المدرب الفرنسي رودي غارسيا رفض الاستسلام لفكرة ان اللقب قد حسم لمصلحة "بيانكونيري" وقلص الفارق الذي يفصله عن الاخير الى 5 نقاط موقتا، موجها ضربة لحظوظ ميلان بالمشاركة في مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" بعدما اوقف مسلسل انتصاراته عند خمس مباريات على التوالي ونقاطه عند 51 وبفارق 5 نقاط عن المركز الخامس الذي يحتله جاره انتر ميلان خصمه في المرحلة المقبلة.



ويدين فريق العاصمة بفوزه السادس والعشرين هذا الموسم الى البوسني ميراليم بينانيتش والعاجي جيرفينيو اللذين سجلا الهدفين، الاول حين كان الشوط الاول يلفظ انفاسه الاخيرة وبمجهود فردي رائع بعدما تخطى اربعة مدافعين قبل ان يتوغل في المنطقة ويسدد في شباك الحارس كريستيان ابياتي.



اما الثاني فكان في الدقيقة 65 بعد كرة قوية سددها القائد فرانشيسكو توتي وصدها الحارس ابياتي ببراعة لكن الكرة سقطت امام لاعب ارسنال الانكليزي السابق فتابعها في الشباك.

