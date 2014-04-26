زيدان يغادر قلعة ريال مدريد

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن زين الدين زيدان، نجم منتخب فرنسا السابق و مساعد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد قد قرر الرحيل عقب نهاية الموسم الجاري في خطوة مستقبلية ينتظرها صاحب الـ41 عاماًً.



وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان عقد جلسة مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي وأتفق على الرحيل، لتولي زيدان منصبا هاما في مكان أخر. وبحسب التقرير، فإن زيدان يتطلع للعمل كمدير فني، واكتساب الخبرات في منصب أكبر والعودة مجددًا إلى القلعة البيضاء بعد سنوات من اكتساب الخبرة..



وتشير بعض التقارير إلى أن زيدان تلقى عرضًا من موناكو الفرنسي كما رشحه الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لتدريب المنتخب الأول عقب مونديال البرازيل 2014. الجدير بالذكرأن زيدان يتولى منصب المساعد بداية من الموسم الجاري تحت قيادة أنشيلوتي، وبحسب التقارير فإن لاعبي الفريق استفادوا كثيرًا من فنيات ومهارات نجم "الديوك" السابق، في تطوير امكانياتهم

