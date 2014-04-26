طاقم إيطالي يدير مباريات نصف نهائي كأس الملك

كلفّ الاتحاد السعودي لكر القدم طاقما إيطاليا لإدارة مباراتي إياب نصف نهائي كأس الملك حيث يلعب يوم الأحد فريقي الاتحاد والأهلي على ملعب الشرائع فيما يستضيف الشباب الاتفاق على ستاد الملك فهد الدولي.



وعيّن باولو موزوليني بجانب مساعديه أندريا ستيفاني وماورو تونوليني حكاما لمباراة الأهلي والاتحاد التي تعتبر قمة كروية مشاهدة في جميع أنحاء البلاد، فيما يمسك زمام التحكيم في مباراة الاتفاق والشباب، ماركو قيدا ومساعديه إليساندرو جيلاتيني وريكاردو ديفيوري.

وستنصب أعين الجماهير على ديربي عروس البحر الأحمر، ويعتبر حكم المباراة "باولو موزوليني" أحد الحكام الصارمين، حيث أخرج في الدوري الإيطالي 307 بطاقة صفراء و13 حمراء ما بين عامي 2005 و2012.

يعتبر باولو حكما غير دوليا، وهو من مواليد مدينة بيرغانو الإيطالية في الـ12 من شهر يونيو عام 1974، فيما بدأ التحكيم عام 2001، وتعتبر أشهر مباراة قادها في مسيرته بين اليوفي ونابولي ضمن نهائي كأس السوبر في العاصمة الصينية بيكين.



أما حكم مباراة الشباب والاتفاق، ماركو قيدا، سبق له الحضور إلى المنطقة إذ أدار مباراة الهلال والأهلي ضمن الدوري السعودي في الموسم الجاري واحتسب ضربة جزاء لصالح ناصر الشمراني فيما أخرج خمسة بطاقات صفراء آنذاك، ويعتبر قيدا المولود عام 1981 حكما دوليا منذ مطلع 2014.

