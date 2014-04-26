عقوبات الانضباط: الغرامات غرباً.. الإيقاف شرقاً

تختلف العقوبات الانضباطية الخاصة بمنسوبي كرة القدم بين الشرق والغرب، ففي الوقت الذي تستخدم لجان الانضباط الآسيوية والإفريقية عقوبات الإيقاف عن المشاركة الرياضية لفترات طويلة، تكتفي نظيرتها الأوروبية بالغرامات المالية أو الإيقاف لفترات قصيرة في أغلب الحالات.

فللمرة الثانية خلال شهرين، تقرر لجنة الانضباط السعودية إيقاع عقوبة الإيقاف بأحد منسوبي الأندية، حيث قررت إبعاد خالد البلطان من مرافقة فريقه لمدة عام كامل، مع غرامة بقيمة 300 ألف ريال، بعد أن أقرت ذات مدة العقوبة على نزيه النصر، نائب رئيس الخليج، مع غرامة 50 ألف ريال بعد تصريح تلفزيوني في فبراير الماضي.

وسبق للجنة الانضباط السعودية أن أوقفت عبدالله الصيخان، رئيس نادي الحزم لمدة 6 أشهر في فترة سابقة، كما أوقعت عقوبة الإيقاف ذاتها على محمد المنقاش لاعب المجزل "درجة ثانية" والإداري عبدالكريم العبدالكريم في الموسم الماضي.

وفي الكويت، قرر اتحاد الكرة الكويتي في عام 2013 إيقاف 4 لاعبين من شباب كاظمة وهم: مشاري العبيدان وبدر حامد وفهد عيد ومحمد جابر لمدة عام كامل بعد اشتباكهم مع لاعبي العربي بمباراة محلية، فيما أوقع الاتحاد الإيراني عقوبة الإيقاف على هادي عقيلي، قائد سبهان الحالي، لمدة عام بعد خروجه من المعسكر الإعدادي لمنتخب بلاده قبل مواجهة لبنان.

ووقع نجمان إفريقيان ضحايا لعقوبات اللجان الانضباطية ببلدانهما، حيث أوقفت لجنة الانضباط الغانية عبيدي بيليه أسطورة البلاد الكروية عندما كان مسؤولاً عن نادي نانيا موسم 2007 بسبب شكوك حول تلاعب بنتائج المباريات، فيما كان الحاجي ضيوف المهاجم السنغالي المثير للجدل قد أوقف لخمسة مواسم من اتحاد بلاده في موسم 2011 بعد وصفه للكرة الإفريقية بأنها فاسدة عبر مداخلة بإحدى الإذاعات الفرنسية.

وفي أوروبا، وعلى الرغم من القرارات الانضباطية التي تصدر أسبوعياً، لم تشهد كرة القدم هناك سوى حالات معدودة يتم على إثرها إيقاف اللاعب أو المسؤول لفترة طويلة، حيث تبرز قضية أليساندرو زامبيريني لاعب لاتسيو الإيطالي الذي تعرض للإيقاف لمدة عامين في أغسطس الماضي، بسبب تلاعب بنتائج المباريات كأقسى عقوبة يتعرض لها رياضي، فيما عوقب سيريل جانشامب، مدافع مونبلييه الفرنسي، بالإيقاف لعام كامل في ديسمبر 2012 بسبب دفعه مراسلاً تلفزيونياً عقب إحدى المباريات، وعاقبت ذات اللجنة البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في مايو الماضي بسبب دفعه لأحد الحكام، ليتم إيقافه لـ9 أشهر.