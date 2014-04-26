فيرجسون: على اليونايتد تعيين جيجز مدربا دائما للفريق

أيّد السير أليكس فيرجسون، مدرب مانشستر يونايتد السابق، تولي رايان جيجز، لاعب الفريق مهام تدريب بطل الدوري الإنكليزي بصفة دائمة بعدما أعلنت الإدارة تعيين اللاعب كمدرب مؤقت خلفا للمقال ديفيد مويس.

ونقلت وسائل الإعلام البريطانية قول فيرجسون: "أعتقد أن جيجز هو من يجب عليهم اختياره، إنه يملك خبرة هائلة مع مانشستر يونايتد، بعد أن تعاقدت معه وعمره لم يتجاوز 13 عاما، ولقد عايش كل ظروف النادي بحلوها ومرّها".

وأضاف فيرجي: "جيجز يعرف ما هو مطلوب من كل لاعب في مانشستر يونايتد، إنه يفهم النادي". وجاء حديث الإسكتلندي صاحب الـ72 عاما رغبة في عودة مانشستر يونايتد إلى الطريق الصحيح للشياطين الحمر.

وتولى جيجز (40 عاما)، تدريب الفريق الشمالي بصفة مؤقتة بعد تولي الإسكتلندي ديفيد مويس تدريب الفريق عشرة أشهر بعد اعتزال فيرجسون نهاية الموسم الماضي، ويترقب الجميع مباراة جيجز الأولى ببطولة الدوري ضد نوريتش سيتي يوم السبت.

