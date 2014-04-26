"أفكاس" يكشف حقيقة احتجاج الجيش

أكد مصدر مسؤول في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لـ"العربية.نت"، أن الاحتجاج الذي تقدّم به نادي الجيش القطري وطالب من خلاله اعتباره فائزاً في مواجهة نظيره بونيديوكور الأوزبكي، يفتقد إلى الحجة والإسنادات الصحيحة.

وبين المصدر المسؤول تحتفظ "العربية.نت" باسمه أن نسبة رفض احتجاج النادي القطري تتخطى حاجز الـ80%، مشدداً على أن مشاركة لاعب بونيديوكور أنور غفاروف في مواجهة الفريقين ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا تعد نظامية تماما.

وكشف أن النادي القطري يستند في احتجاجه إلى مشاركة غير قانونيه للاعب المذكور مع فريقين مختلفين ضمن أدوار المسابقة، حيث شارك غفاروف مع نادي لوكوموتيف في الدور التمهيدي وتحديداً أمام الكويت الكويتي في التاسع من فبراير الماضي، قبل انضمامه إلى بونيدكور في دور المجموعات.

وشدد المصدر على أن القائمة النهائية للأندية المشاركة بدور المجموعات، والتي سلمت أواخر شهر فبراير الماضي تعد قائمة جديدة تختلف تماماً عن قائمة الفرق التي شاركت في الدور التمهيدي، مما يعني أحقية اللاعب في الانتقال إلى نادٍ آخر، وتسجيل اسمه مع فريق جديد، وهو ما حدث بانتقال منير غوفاروف إلى بونيدكور.

وختم المسؤول الآسيوي حديثه حول آلية تسجيل قائمة الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا بقوله "جميع الاتحادات المحلية التي تضم فرقاً مشاركة في البطولة القارية، تملك نظاماً يدعى "أفكاس" يتم من خلالها إرسال القائمة آلياً عبر اسم مستخدم ورقم سري خاص، كما يحدث في الاتحاد السعودي لكرة القدم.