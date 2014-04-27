أحمد عيد: فرصنا تتضاءل في آسيا 2019

أعلن أحمد عيد، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، تضاءل فرص السعودية في الفوز باستضافة كأس أمم آسيا 2019 بسبب تأخر الحصول على بعض الضمانات الحكومية اللازمة لاحتضان المحفل القاري.

وتحدث عيد لوسائل الإعلام، الأحد، بعد نهاية تتويج الهلال بكأس الأمير فيصل بن فهد: "مازلنا بانتظار وزارتين لتقدم لنا الضمانات، من حسن الحظ أن دراسة ملفات الدول التي تقدمت بطلب الاستضافات تأجلت إلى بعد شهر نوفمبر المقبل، وهذا الأمر يساعدنا في الحصول على الضمانات المتبقية، وإلا فلن نحصل على الضمانات، وسنتقدم لاستضافة نهائيات أخرى بين عامي 2015 و2016".

وأوضح رئيس اتحاد الكرة تحويل قضية الحكم سامي النمري التي تداولتها وسائل الإعلام اليومين الماضيين بعد اتهام الثاني لجنة التحكيم بتفضيل بعض الحكام دون آخرين، وقال عيد: "تم تحويل حديث النمري إلى المسؤولين عن التحكيم واللجان المختصة للتعامل معه بشكل جاد، نثق كثيراً بكل لجاننا ولن يكون هناك حل للجنة التحكيم وبالتالي سنناقش أداءهم لاحقاً".

وبعد إيقاف خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، وتغريمه 300 ألف ريال، بارك أحمد عيد فوز الشباب ببطولة دوري الشباب الممتاز، مشيراً إلى أنه لا توجد بينه وبين البلطان أية مصادمات جانبية، على خلاف ما تحدث به الأخير في تصريحه الشهير بـ"القادح"، وقال عيد: "هو رئيس مجلس إدارة نادٍ كبير وعمله في الفترة الماضية يشهد له، وأما العقوبة التي طبقت عليه فهي متروكة للجنة الانضباط، ولم أتغيب عن تتويج شباب الشباب البارحة بسبب ما حدث"، مؤكداً أن تتويج الهلال كان مبرمجاً منذ وقت مبكرٍ لذلك شارك فيه دون تفرقة لأندية الوطن.