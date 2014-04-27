من خلال معطيات مباراتي جولة الذهاب في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال، اللتين جمعت إحداهما الاتفاق مع الشباب في الدمام، وانتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما، بعدما كان الأول متقدماً، على أرضه وبين جماهيره، بهدفين نظيفين، وفي الأخرى فاز الأهلي على الاتحاد بهدفين لهدف في الملعب ذاته الذي ستقام عليه مباراة الرد، ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في الشرائع في مكة المكرمة، التي تعد منذ موسمين أرضا للغريمين التقليديين الأهلي والاتحاد، في ظل التأخير الغريب العجيب الجاري في ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة “عروس البحر الأحمر”.

من خلال المعطيات أعلاه والمستوى العام للفرق الأربعة في الموسم الحالي الذي يوشك على الانتهاء، تبدو حظوظ الأهلي والشباب الأقرب لبلوغ المباراة النهائية للبطولة الأسمى، كيف لا؟! وهي تحمل اسم الوالد القائد “حبيب الشعب” سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز “متعه الله بموفور الصحة وطول العمر”.

نتوقع ذلك.. ونحن نتمنى التوفيق للفرق الأربعة في مساعيها لبلوغ المباراة الختامية لموسم صاخب في كل شيء إلا ثبات الفرق على مستوى فني وأدائي عناصري جيد جداً! فمع الاحترام لهذه الفرق الأربعة إلا أنها كغيرها ظلت تعاني تفاوت المستويات الميدانية لا في معظم المباريات فحسب، بل أحياناً تذبذب عجيب بين كل شوط وآخر في المباراة الواحدة.

أخيراً .. مباراة ستنتهي بالتعادل الإيجابي، والمباراة الأخرى فوز صريح مريح لفريق ربما هو الذي يتوج كبطل لكأس الملك عبد الله بن عبد العزيز في الذكرى التاسعة للبيعة المباركة.

*نقلا عن صحيفة الاقتصادية السعودية