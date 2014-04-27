تشيلسي يوقف حصان ليفربول الجامح

أوقف فريق تشيلسي زحف ليفربول نحو لقب الدوري الإنجليزي وفاز الضيوف في ملعب أنفيلد 2- صفر ضمن الجولة الـ36 من بطولة البريمرليغ وسط ذهول مشجعي الريدز الذين تفاجأوا بخسارة فريقهم للمرة الأولى منذ 12 مباراة.

وسجل أهداف الفريق اللندني ديما با عند الدقيقة 45 وسط خطأ كبير لقائد ليفربول ستيفن جيرارد، بينما أضاف الهدف الثاني للفريق الأزرق ويليان أثناء وقت بدل الضائع بالحصة الثانية.

ودخل جوزيه مورينيو، مدرب فريق تشيلسي، المباراة بالبدلاء الذين ساهموا في حصول الفريق على ثلاث نقاط، واصلين بذلك إلى وصافة الترتيب بـ78 نقطة وسط تجمد رصيد ليفربول على عرش الصدارة بـ80 نقطة.

آخر خسارة شهدها ليفربول كانت أمام تشيلسي في الدور الأول في 29 ديسمبر عام 2013، إثر تسجيل مارتن سكيرتل مدافع ليفربول هدف التقدم فيما عادله مهاجم تشيلسي صامويل إيتو ورجح زميله إيدين هازارد كفة البلوز بهدف ثان.

ويحتاج ليفربول الذي يتصدر جدول المسابقة بفارق 5 نقاط أمام تشيلسي صاحب المركز الثاني، إلى الفوز في المباراتين المقبلتين أمام كريستال بالاس ونيوكاسل يونايتد ليتوج باللقب الذي لم يحرزه منذ عام 1990.

وفي نفس الجولة، فاز مانشستر سيتي على مضيفه كريستال بالاس 2-صفر، فيما انتصرسندرلاند 4 - صفر على كارديف سيتي، فيما افتتح مانشستر يونايتد الجولة أمام نوريتش سيتي 4-صفر وبإشراف رايان جيجز كمدربا للفريق أول مرة، وشهدت بقية النتائج فوز ويس برومتش ألبيون 1-صفر على ويست هام يونايتد وتعادل كل من فولهام وهال سيتي 2-2، وتعرض إيفرتون لخسارة مفاجئة صفر - 2، وتمكن توتنهام هوتسبير من تسجيل هدف الفوز على سوانزي سيتي بصعوبة عبرداني روز مدافع توتنهام.