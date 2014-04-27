رحل رفيق دربه فامتنع عن الفرح.. غوارديولا حزين

شدد بيب غوارديولا، المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني، امتناعه من الفرح بفوز فريقه على فيردر بريمن، بسبب رحيل صديقه فيلانوفا وسط حزن كبير في الوسط الرياضي الأوروبي.

وقال غوارديولا في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: "لا أقدر على الفرحة من دون صديقي فيلانوفا، رحيله كان صدمة بالنسبة لي". وكانت عدسات الكاميرا التقطت صورة لغوارديولا عقب تقدم فريقه على بريمن بهدف، ولكنه لم يحتفل رغم تسجيل الفريق الأحمر خمسة أهداف.



وكان بيب غوارديولا حضر تدريبات بايرن ميونخ بشكل طبيعي قبل المباراة يوم الجمعة، من ثم اتجه نحو اللاعبين قائلاً: "اسمعوني جميعا أنا أعلم أن الجميع سمع بخبر وفاة تيتو، أشعر بالحزن وهو صديقي منذ الصغر ومنذ سنوات طويلة، أشعر براحة كبيرة أننا أصلحنا الأخطاء التي تم ارتكابها معا قبل أن يرحل، أشعر بالسعادة لأنه لم يرحل وهو غاضب مني، اليوم لن أترككم وسوف أكون معكم هنا، لا تتأثروا بكل ما يقال، أريد أن أذهب لوداعه وأنا في وضعية الانتصار".

وأكمل مدرب بايرن ميونيخ حديثه للاعبين: "عندما اتصلت به يوم أمس في الصباح وعدته أن أواصل تحقيق الانتصارات، هذه المرة لم يفز ضد المرض لكنه حاول، أتمنى أن نقف الآن دقيقة على روحه شكرا لكم جميع".

بعدها انهمر غوارديولا بالبكاء جالساً على الأرض، مما اضطر أن يترك مجال التدريب للاعبين قبل مساعديه بالكادر التدريبي خلال الدقائق الأولى، وهو ما أكده تياغو ألكانتارا لاعب وسط الفريق.

وتولى فيلانوفا تدريب البارشا خلال موسم 2012-2013 بعدما عمل كمساعد لغوارديولا خلال أنجح فترة تدريبية للنادي الكتالوني الذي فاز بثلاث بطولات للدوري بأربعة مواسم ولقبي أبطال أوروبا عامي 2009 و2011.