رونالدو يمنح مدريد وصافة الليغا

رد ريال مدريد على بايرن ميونيخ الألماني بفوزه السهل والساحق على ضيفه أوساسونا 4-صفر، اليوم السبت، في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان الفريق البافاري وجه إنذارا شديد اللهجة إلى النادي الملكي عندما أكرم وفادة ضيفه فيردر بريمن 5-2 في البوندسليغا، بيد أنه تخلف في مناسبتين وأنهى الشوط الأول متخلفا 1-2، بيد أن ريال مدريد ونجمه رونالدو لم يتأخروا بالرد، وحققوا فوزا ساحقا على أوساسونا وبرباعية نظيفة، بينها ثنائية للنجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، رافعا رصيده إلى 30 هدفا في صدارة لائحة الهدافين.

ويلتقي الفريقان البافاري والملكي، الثلاثاء المقبل، على ملعب "اليانز ارينا" في ميونيخ في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي يحمل الفريق الألماني لقبها.

وكان ريال مدريد الساعي إلى اللقب العاشر في تاريخه في المسابقة فاز 1-صفر ذهابا في مدريد الأربعاء الماضي.

وبالعودة إلى المباراة أمام أوساسونا، أراح المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي النجم الويلزي غاريث بايل الذي عانى هذا الأسبوع من نزلة برد، والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الذي تعرض للإصابة في المباراة أمام الفريق البافاري وقطب الدفاع الدولي البرتغالي بيبي.

واحتفظ أنشيلوتي بتشابي ألونسو على مقاعد البدلاء قبل أن يشركه في منتصف الشوط الثاني بدلا من الكرواتي لوكا مودريتش، ولعب رونالدو أساسيا قبل أن يترك مكانه لكازيميرو في الدقيقة 60، على غرار الأرجنتيني أنخل دي ماريا الذي ترك مكانه لدانيال كارباخال في الدقيقة 74.

ولم يجد النادي الملكي صعوبة في تخطي عقبة أوساسونا الذي يصارع من أجل البقاء ومنحه رونالدو التقدم مبكرا من تسديدة قوية من 30 مترا في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس الأوروغوياني اندريس فرنانديز (6).

وعزز رونالدو التقدم المدريدي بهدف ثان أروع، ومن تسديدة قوية من خارج المنطقة سكنت الزاوية التسعين اليسرى البعيدة للحارس فرنانديز (51).

وعزز القائد سيرجيو راموس بالهدف الثالث بضربة رأسية إثر تمريرة عرضية من دي ماريا (59).

وختم كارباخال المهرجان بهدف رابع بضربة رأسية من نقطة الجزاء إثر تمريرة عرضية رائعة من إيسكو فتابعها ساقطة فوق الحارس فرنانديز (83).

واستعاد ريال مدريد المركز الثاني من برشلونة الذي يحل ضيفا على فياريال غدا الأحد بعدما رفع رصيده إلى 82 نقطة مقابل 81 نقطة للفريق الكاتالوني، وبفارق 3 نقاط خلف جاره أتلتيكو مدريد المتصدر، والذي يحل ضيفا على فالنسيا غدا أيضا، علما بأن ريال مدريد يملك مباراة مؤجلة أمام رايو فايكانو سيخوضها في الثالث من مايو المقبل.

وحقق رايو فايكانو فوزا ساحقا على مضيفه غرناطة 3-صفر.

وحسم رايو فايكانو النتيجة في الشوط الثاني بتسجيله الثلاثية عبر ساوول نيغيز (54)، والأرجنتيني خواكين لاريفي (59)، والأوروغوياني سيباستيان فرنانديز (86).

وارتقى رايو فايكانو إلى المركز التاسع برصيد 43 نقطة، وضمن بقاءه بنسبة كبيرة، مقابل 37 نقطة لغرناطة الذي لايزال ضمن دائرة الفرق المهددة بالهبوط. وأنعش خيتافي آماله بالبقاء بفوزه الصعب والثمين على ضيفه ملقة بهدف وحيد سجله أدريان كولونغا في الدقيقة السابعة.

وأكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد مهاجم خيتافي الروماني سيبريان ماركا في الدقيقة 37، ومدافع ملقة الأرجنتيني ماركوس أنغليري في الدقيقة 76.

وارتقى خيتافي إلى المركز السادس عشر برصيد 35 نقطة، مقابل 41 نقطة لملقة الثاني عشر. وبفوز خيتافي، تأكد رسميا هبوط بيتيس إشبيلية إلى الدرجة الثانية.

ويلعب بيتيس إشبيلية لاحقا مع ريال سوسييداد، وحتى فوزه في المباريات الأربع المتبقية له لن يخرجه من منطقة الفرق الثلاثة المهددة بالهبوط. ويملك بيتيس إشبيلية 20 نقطة، مقابل 35 نقطة لخيتافي صاحب المركز الأول الناجين من الهبوط.

وتستكمل المرحلة غدا الأحد بلقاءات إسبانيول مع ألميريا، واتلتيك بلباو مع إشبيلية. وتختتم المرحلة بعد غد الاثنين بلقاء سلتا فيغو مع بلد الوليد.