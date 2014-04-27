قرعة أمم إفريقيا: مصر وتونس بمجموعة الموت

أجريت اليوم بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالقاهرة قرعة التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2015 والمقررة إقامتها ما بين شهري يناير وفبراير المقبل بدولة المغرب.

وأنشأت البطولة عام 1957 فيما حظيت السودان بشرف تنظيم أول بطولة، ويعتبر المصريون أكثر من حققوا اللقب بسبع مرات، ومن ثم الكاميرون وغانا بأربع بطولات.

واعتبر مراقبون أن المجموعة السابعة مجموعة الموت نظراً لتواجد منتخبين عربيين هما مصر وتونس بجانب المنتخب السنغالي، وستبدأ التصفيات المؤهلة نحو كأس الأمم في شهري يوليو ويونيو من العام الجاري.

وتم تقسيم فرق القارة إلى 7 مجموعات، كل مجموعة مكونة من 4 منتخبات يصعد منها الأول والثاني وأفضل ثالث من المجموعات السبع بجانب المغرب مستضيفة البطولة، بينما يوجد 14 منتخباً عليه خوض غمار المباريات التمهيدية على أن ينضم 7 منها نحو المجموعات الآتية:



المجموعة الأولى: نيجيريا، جنوب إفريقيا، السودان.

المجموعة الثانية: الجزائر، مالي، إثيوبيا،

المجموعة الثالث: أنغولا، الجابون، بوركينا فاسو.

المجموعة الرابعة: ساحل العاج، الكاميرون، الكونغو.

المجموعة الخامسة: غانا، توغو، غينيا.

المجموعة السادسة: زامبيا، الرأس الأخضر، النيجر.

المجموعة السابعة: تونس، مصر، السنغال.

المباريات التمهيدية:

كينيا × جزر القمر

ليسوتو × ليبيريا

مدغشقر × أوغندا

نامبيبيا × غينيا الاستوائية

نامبيا × كونغو برازافيل

ليبيا × رواندا

بوروندي × بوتسوانا

إفريقيا الوسطى × غينيا بيساو

سوازيلاند × سيراليون

غامبيا × سيشيل

ساو × بنين

تنزانيا × زيمبابوي