ميسي يطلب زيادة عقده.. ووالده يصل برشلونة للتفاوض

وصل خورخي ميسي، وكيل أعمال ووالد الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يدافع عن شعار برشلونة الإسباني، حيث ينتظر الثنائي مهمة إنهاء تجديد العقد قبل بدء مونديال البرازيل 2014.

وبحسب صحيفة "الماركا" الإسباني، فإن ميسي يطلب 20 مليون يورو سنوياً كمبلغ ثابت، وثلاثة ملايين أخرى متحركة في حال لعب عدداً معيناً للمباريات مع تسجيل رقم ثابت من الأهداف، فيما عرض النادي مبلغ مليوني يورو فقط.

ويبدو أن رقعة الاختلاف بين الطرفين تتسع، إذ يطمع النادي الكاتالوني في احتكار حقوق ليونيل ميسي الدعائية دون أن يشاركهم اللاعب في الحقوق، خلاف ما فعله ميسي حين تقاضى حقه الدعائي من الخطوط التركية كاملاً.

وأذاع راديو برشلونة نقلاً عن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، أن المسؤولين متمسكين بصاحب الـ26 عاماً ولا توجد لديهم رغبة في الرحيل على الإطلاق. يذكر أن عقد ميسي يمتد مع الفريق الإسباني حتى عام 2018، وسط مخاوف برحيل اللاعب تجاه باريس سان جرمان الفرنسي ومان سيتي الإنجليزي.