أسبوع يفصل بين فان غال وتدريب مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة "غارديان" البريطانية أن لويس فان غال، مدرب منتخب هولندا، والمرشح الأقوى للحصول على منصب المدير الفني لمانشستر يونايتد، يأمل أن ينهي اتفاقه مع إدارة الشياطين الحمر هذا الأسبوع، حتى يكون جاهزاً للمعسكر الإعدادي الذي سيقيمه منتخب هولندا في السابع من مايو قبل الرحيل للبرازيل.

وبحسب الصحيفة فإن مستشاري المدرب السابق لأياكس وبرشلونة، رفضوا بعض البنود في العقد المعروض من إدارة الفريق الإنجليزي، رغم موافقتهم عليها مسبقاً، لكنهم باتوا متفائلين بإنهاء كافة المفاوضات هذا الأسبوع.

ولن يترك الويلزي رايان غيغز بزة التدريب، بل إنه سينضم إلى فريق فان غال كمساعد، بالرغم من اتفاق المدرب الهولندي مع باتريك كليوفرت، مساعده حالياً في منتخب هولندا، للانتقال معه إلى مانشستر يونايتد.

وأبقى رايان غيغز كل الاحتمالات مفتوحة، وقال في تصريحات صحافية: "لا أعلم إذا ما كنت سأستمر بالملاعب لاعباً أم لا، لكني سأفكر بالأمر بعد نهاية الموسم، وأناقشه مع الأشخاص المناسبين".

وتولى غيغز مهمة التدريب خلفاً للاسكتلندي ديفيد مويس، ونجح المدرب – اللاعب بتحقيق الفوز لفريقه على نورويتش برباعية في أولى مبارياته كمدير فني مؤقت.