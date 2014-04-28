الأهلي والشباب إلى نهائي "الجوهرة"

تأهّل فريقا الأهلي والشباب إلى نهائي كأس الملك للأبطال بعد فوزهما على فريقي الاتحاد 3-2 والاتفاق 1- صفر ضمن إياب الدور نصف النهائي للمسابقة، وضمن الفريق الأخضر والفريق الأبيض بذلك افتتاح استاد الملك عبدالله بمدينة جدة في الأول من شهر مايو المقبل.

في مباراة الاتحاد والأهلي على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة ضغط الأهلاويين غريمهم الاتحاد منذ بداية المباراة، وبدأت الخطورة الخضراء بعد مرور دقيقتين فقط بعدما مرر لاعب الوسط الأهلاوي عبدالله المطيري تمريرة مميزة للمهاجم البرتغالي ليال أمام مرمى الحارس فواز القرني إلا أنه لم يحسن استغلالها لتنتهي خطورتها.

تواصل الجزر الأهلاوي وفي الدقيقة السابعة تلقى المهاجم محمد مجرشي كرة عرضية من ليال سددها مقصية جميلة أنقذها الحارس الاتحادي في آخر لحظة، ووسط ذلك، بسط الأهلي سيطرته وتمكن من ترجمة أفضليته بهدف عند الدقيقة 14 بعدما تلقى قائده تيسير الجاسم عرضية من الظهير الأيسر منصور الحربي حولها برأسه في مرمى القرني.

بعد الهدف بدقيقتين مرر لاعب الاتحاد البرازيلي ليو بونفيم كرةً من خلف المدافعين للاعب عبدالفتاح عسيري الذي وضعها في مرمى الأهلي، حاول الاتحاد ترتيب صفوفه بعد تسجيل هدف التعادل بحثاً عن هدف ثانٍ يعيد توازنه في المباراة، وهو ما أحبطه الفريق الأهلاوي الذي تحصل على خطأ في الدقيقة 21 قرب منطقة الجزاء الاتحادية، تقدم لها ليال وسددها قوية لتصطدم بالحارس فواز القرني وتعود للبرتغالي موسورو الذي أكملها في مرمى الاتحاد كهدف ثانٍ.

حاول الاتحاد العودة مجدداً إلى أجواء المباراة، إلا أن محمد أمان مدافع الأهلي سجل هدفاً في الدقيقة 29 الذي سدد كرةً قوية من خطأ بعيد عن منطقة الجزاء الاتحادية لتستقر في شباك الحارس فواز القرني.

بعد الهدف الثالث حاول الاتحاد العودة سريعاً وإبقاء بصيص الأمل في التأهل كونه مطالب بتسجيل أربعة أهداف إضافية ونجح في تقليص الفارق في الدقيقة 42 بعدما تحصل على ركلة جزاء بعد الإعاقة التي تعرض لاعبه عبدالفتاح عسيري من قبل المدافع محمد أمان، تقدم لها البرازيلي بونفيم ووضعها في مرمى الحارس عبدالله المعيوف.

في الشوط الثاني بدأ الأهلي اللعب بهدوء من قبل لاعبي الأهلي الذين حاولوا امتصاص حماس منافسهم من خلال لعب التمريرات القصيرة ومع غمرة الهجوم الاتحادي كاد قائد الأهلي تيسير الجاسم من تسجيل الهدف الرابع لفريقه بعد أن وصلته كرة أمام مرمى الحارس فواز القرني وسددها أرضية قوية تمكن الأخير من إبعادها الى ركلة ركنية.

وردّ الاتحاد على هجمة الأهلي بكرة خطيرة عن طريق فهد المولد الذي راوغ المدافع محمد أمان، وسدد الكرة تمكن الحارس عبدالله المعيوف إلى ركلة ركنية, وحاول مدرب الاتحاد خالد القروني إلى تنشيط خط المقدمة بإشراك المهاجم عبدالرحمن الغامدي بديلاً للمدافع حمد المنتشري والمهاجم سلمان صبياني بديلاً للمهاجم مختار فلاتة، أتبعه تغيير بدخول صانع الألعاب أحمد الفريدي بديلاً لفهد المولد، وفي المقابل فإن البرتغالي فيتور بيريرا مدرب الأهلي عمد إلى تكثيف الدفاع بدخول المدافع عقيل بلغيث بديلاً للبرازيلي موسورو.

واعتمد الأهلاويون في الربع ساعة الأخيرة إلى التصويب من خارج منطقة الجزاء عن طريق البرتغالي ليال الذي كاد أن يسجل الهدف الرابع بتصويبته القوية التي أبعدها فواز القرني بصعوبة والذي نجح بالتصدي لتسديدة تيسير الجاسم، وشهدت المباراة طرد مدافع الاتحاد باسم المنتشري في الدقيقة الأخيرة بعد إعاقته للمهاجم البرتغالي ليال.

وبذلك بلغ الأهلي النهائي للمرة الثالثة منذ تغيير مسمى ونظام المسابقة موسم 2008، إذ نجح في تحقيق اللقب مرتين في موسمي 2011 و2012.

مباراة الشباب والاتفاق

وعلى استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الراض نجح الشباب في الوصول إلى نهائي كأس الملك للأبطال بعد فوزه على الاتفاق بهدف نظيف في إياب الدور نصف النهائي للمسابقة.

ودخل الشباب المباراة بأفضلية كبيرة كونه خرج بتعادل ثمين ذهاباً بعد تعادله مع الاتفاق 2-2، وشهد الشوط الأول أفضلية شبابية كبيرة أضاع من خلالها العديد من الفرص لاسيما هجمة مهاجمه مهند عسيري الذي نجح حارس الاتفاق محمد شريفي من إبعادها، وسنحت للاتفاق فرصة وحيدة في هذا الشوط بعد أن أهدر متوسط ميدانه الروماني جريجوري هدفاً محققاً بعد وصلته كرة عرضية من السنغالي بابا وايجو سددها قوية لتجد الحارس الشبابي وليد عبدالله الذي أبعدها بصعوبة إلى ركلة ركنية.

وانتظر الشبابيون حتى الدقيقة 49 التي شهدت تسجيلهم هدف التقدم عن طريق متوسط ميدانه عمر الغامدي الذي سدد كرة قوية سكنت مرمى شباك الحارس الاتفاقي محمد شريفي، وحاول الاتفاق العودة مجدداً للمباراة وحاول الوصول كثيراً لمرمى الحارس وليد عبدالله إلا أن لاعبيه اصطدموا بدفاع الشباب المنظم والذي كان حاضراً في كل الكرات الهوائية التي اعتمد عليها الاتفاقيون كثيراً.

ونجح الشباب بالوصول الى النهائي للمرة الرابعة منذ تغيير مسمى البطولة في عام 2008، إذ كان بطلاً لموسمي 2008 و2009 ووصيفاً في النسخة الماضية بعد خسارته من الاتحاد في النهائي 4-2.