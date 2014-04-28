البرقان: تسجيل نيتو نظامي بموافقة "الفيفا"

أعلن رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم عبدالله البرقان عدم قانونية احتجاج نادي الاتحاد على مشاركة لاعب وسط الأهلي البرازيلي نيتو مع فريقه في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال البرقان عبر حسابه الرسمي في تويتر: "بناءً على الاستفسارات التي وردت إلى لجنة الاحتراف بخصوص تسجيل اللاعب نيتو للنادي الأهلي كلاعب بديل نفيد بالآتي: تسجيل اللاعب سليم نظاماً بناءً على سجل اللاعب من الاتحاد البرازيلي وموافقه الاتحاد الدولي على تسجيله عن طريق نظام TMS".

وأضاف البرقان "يؤسفنا إثارة مثل هذه المواضيع مع قرب النهائي الذي ينتظره جميع الرياضيين ألا وهو تشريف خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه"، قبل أن يضيف "لم أتطرق لاحتجاج نادي الاتحاد، حيث إنه حتى هذه اللحظة لم يصلنا شيء رسمي، وتحدثت عن الإجراءات السليمة التي انتهجناها في تسجيل اللاعب"، ليحسم بذلك البرقان الحديث الذي دار حول إمكانية إقصاء الأهلي من نهائي البطولة الأخيرة في الموسم السعودي.

وسيلاقي الأهلي الشباب الذي فاز بدوره على الاتفاق في الرياض بهدف نظيف سجله عمر الغامدي، فيما كان رئيس نادي الاتحاد إبراهيم البلوي أعلن مساء أمس نيتهم تقديم احتجاج رسمي على الأهلي بخصوص مشاركة "نيتو"، وقال رئيس الاتحاد: "اللاعب تُعتبر أوراقه غير شرعية؛ لأنه ليس لاعباً عاطلاً بل اسمه مسجّل في الدوري البرازيلي الثالث لاعباً هاوياً، وغداً سنقدم أوراق احتجاجنا إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم، وننتظر الرد".

وأضاف "كنا نعرف عدم نظامية تسجيل اللاعب منذ المباراة الأولى، ولم نحتج بسبب عدم اكتمال الأوراق".

وعن السبب في إرسالهم خطاب الاحتجاج للاتحادين المحلي والدولي قال: "من أجل أنه لو كان الخطأ من الاتحاد السعودي لكرة القدم فيجب أن يتحملوه، وكلفنا إدارة الاحتراف في النادي برفع شكوى".

من جانبه أكد مدير الاحتراف في النادي الأهلي فهد با رباع أن ناديه واثق تماماً من الإجراءات التي قام بها، وأنها قانونية، وقال في تصريحات خاصة لـ"العربية نت": "حديث رئيس اللجنة عبدالله البرقان في تويتر أنهى كل شيء، نحن واثقون تماماً من نظامية موقفنا".

وأشار البرقان إلى أن الاتحاد السعودي لن يسجل اللاعب البرازيلي ما لم يكن مستوفياً شروط الاستبدال، وقال: "لو أن هناك خطأ في إجراءات الاستبدال فإن الاتحاد السعودي لن يسجله، والاتحاد البرازيلي لن يرسل بطاقة اللاعب"، مضيفاً "انتهى عقد نيتو في 31 يوليو 2013، ونهاية فترة التسجيل الأقرب كانت في 14 يناير 2014، أي أن عقد اللاعب لو انتهى حتى في 13 يناير فإنه يحق له اللعب كلاعب بديل، ما لم يوقع عقداً احترافياً جديداً".