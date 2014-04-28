برشلونة يقبل هدايا مدافعي فياريال وينتصر

حقق برشلونة فوزاً صعباً للغاية على مضيفه فياريال بثلاثة 3-2 على ملعب المادريجال ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإسباني لكرة القدم، فيما وقف جميع من بالملعب دقيقة حدادٍ بعد وفاة فيلانوفا مدرب البرشا السابق.

واتضح تأثر لاعبي برشلونة بوفاة مدربهم السابق تيتو فيلانوفا، الجمعة الماضية، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وزاد الأمور سوءاً تقدم فياريال بهدفين أحرزهما كاني وتريجيروس في الدقيقتين 46 من الشوط الأول و55.

ومن كرتين عرضيتين رفعها داني ألفيش ظهير برشلونة الأيمن، ليتسبب بفضل عرضياته بهدفين أحرزهما مدافعي فياريال جابرييل باوليستا وماتيو موساكيو بالخطأ في مرماهما في الدقيقتين 65 و78، قبل أن يلدغ ميسي أصحاب الأرض بهدف ثالث في الدقيقة 83.

وتمسك برشلونة بآماله في المنافسة على لقب الليغا رافعًا رصيده إلى 84 نقطة في المركز الثاني، خلف المتصدر أتليتكو مدريد 88 نقطة، ومتفوقًا على ريال مدريد الثالث برصيد 82 نقطة، والذي تتبقى له مباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد فياريال عند 52 نقطة في المركز السابع.

وسيطر لاعبو برشلونة على مجريات الشوط الأول وواصل ميسي البخل في مجهوده داخل الملعب، فلم يتحرك كثيرًا ولم يهتم بالركض بحثًا عن ثغرة في دفاع فياريال، ولم يقدم الفريق جملة فنية واضحة، وكانت كل المحاولات الهجومية للبارسا عبارة عن اجتهادات فردية من لاعبي الوسط والمهاجمين.

وضربت الإصابات صفوف فياريال واضطر مديره الفني لإجراء تبديلين بنزول جوناثان مكان جيريمي بربيه، وخافيير آكينو كارمونا مكان توماس بينا، إلا أن الهجمات المرتدة القليلة لأصحاب الأرض شكلت خطورة كبيرة على مرمى بينتو حارس برشلونة.

وفي الدقيقة 43، أنقذ بارترا مرمى فريقه من هدف محقق، وأخرج كرة آكينو من على خط المرمى، وبعدها بدقيقة انطلق جوناثان بيريرا من الجهة اليسرى، ولعب كرة بينية ماكرة، وضعها كاني بسهولة في الزاوية اليسرى، لينتهي الشوط الأول بتأخر الفريق الكاتالوني.

واقترب البارسا من مرمى فياريال كثيرًا في الشوط الثاني، وأنقذ حارسه آسينخوا ثلاث تسديدات قوية، منها ركلة حرة لميسي الذي نشط كثيرًا آخر 45 دقيقة، ثم تصدٍّ بارع من تسديدة للنجم الأرجنتيني، قبل أن يسددة إنييستا كرة ماكرة مرت بجوار القائم الأيسر.

وواصل أصحاب الأرض لدغاتهم للضيوف من الهجمات المرتدة، حيث انطلق أكينو في الجبهة اليمنى، ولعب كرة عرضية، وضعها تريجيروس برأسه على يمين خوسيه بينتو، محرزًا الهدف الثاني، لتزداد معاناة لاعبي البارسا وجماهيرهم.

وعاقب ألفيش جماهير فياريال على حركتها العنصرية بعد إلقائها موزة، حيث لعب الظهير البرازيلي كرة عرضية وضعها ماتيو موساكيو مدافع فياريال بالخطأ في مرماه ليتعادل برشلونة في مباراة مثيرة.

وواصل" البلوغرانا" الضغط على منافسه، وسدد ميسي ركلة حرة أنقذها حارس فياريال ببراعة قبل أن يجد النجم الأرجنتيني نفسه دون رقابة داخل منطقة الجزاء، ليستلم كرة ساقطة ويضعها في المرمى محرزًا هدف الفوز لبرشلونة ورقم 27 له هذا الموسم.