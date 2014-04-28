رغم نفي الرئيس.. الفريدي يؤكد خبر "العربية"

أكد أحمد الفريدي، لاعب وسط اتحاد جدة، رغبته في الخروج من ناديه نهاية الموسم، لافتاً إلى أنه يسعى للجلوس على طاولة المفاوضات مع المسؤولين في ناديه رغبة في الوصول إلى تسوية نهائية لعقده، تسمح له بمغادرة قانونية.

وكانت "العربية نت" قد انفردت بالخبر السبت، ما استدعى خروج إبراهيم البلوي، رئيس الاتحاد، في القناة السعودية لنفي الخبر، الذي أكده الفريدي بعد مباراة فريقه أمام الأهلي في نصف النهائي.

وفي حديثه في منطقة الحوارات بعد مباراة الاتحاد والأهلي ضمن إياب نصف نهائي كأس الملك، لم يفصح الفريدي إلى الأسباب التي تدفعه إلى الخروج من النادي، مشيراً إلى أنه سيكشف كافة الأمور نهاية الموسم، وسط تساؤلات مراسل القناة الرياضية السعودية، عن ما إذا كان يريد التنازل عن سبعة ملايين ريال سعودي تمثل حصته السنوية من الخزانة الصفراء، مقابل الانتقال إلى ناد آخر.

وكاد أن يفصح صاحب الـ25 عاماً عن عروض تلقاها من نادي النصر، إلا أنه تراجع في اللحظة الأخيرة ليقول إن نهاية الموسم لكل حادثة حديث، ومثّل التصريح صدمة لجماهير الاتحاد، خصوصاً أن اللاعب يمتد عقده حتى عام 2016 بعدما وقع للفريق الأصفر بصفقة قياسية 35 مليون ريال.

وفي ختام حديثه، نفى الفريدي ندمه على مغادرة الهلال قبل موسمين في طريقه للاتحاد، وقال: "في موسمين حققت بطولة، بينما الهلال فشل في الموسمين الماضيين".