متعب أهلاوياً "دون شروط"

أعلن موقع النادي الأهلي المصري عن تجديد عقد المهاجم عماد متعب مع الفريق دون شروط، وذلك طبقاً لما قاله محمد عبدالوهاب، عضو مجلس الإدارة للموقع الرسمي.

وكشف عبدالوهاب أن المهاجم الذي عانى من الإصابات مؤخراً ترك لمجلس إدارة النادي تقدير قيمة ومدة العقد الجديد، دون فرض أي شروط، ويقول: "عماد لم يضع أي شرط لتجديد عقده، وهذا أمر متوقع من أحد أبناء النادي".

وعانى متعب في الفترات الأخيرة من الإصابات، مما أبعده عن صفوف منتخب بلاده، وهو اللاعب الذي كان عنصراً مهماً في تحقيق 3 بطولات قارية، فيما كانت آخر مبارياته الدولية مع "الفراعنة" قبل عام و10 أشهر.