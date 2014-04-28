مذيعة إسبانية تأكل موزة على الهواء دعماً لـ"ألفيس"

تفاجأ متابعو برنامج "لامانيانا" الصباحي على قناة "تي في أي" الإسبانية بظهور ماريلو مونتيرو، مذيعة البرنامج وهي تأكل موزة، في إطار دعمها لحملة "كلنا قرود" التي أطلقها النجم البرازيلي نيمار ضد العنصرية، تضامناً مع ابن جلدته داني ألفيس الذي تعرض لهتافات عنصرية بمباراة فريقه أمام فياريال أمس.

وفي مطلع فقرتها الصباحية رفعت مونتيرو موزة وقالت: "أنا أيضاً انضممت للحملة" بإشارة للوسم الذي أنشأه نيمار على موقع "إنستغرام" لتبادل الصور صباح اليوم، وتابعت: "يجب علينا أن نحب كل البشر ولا نفرق بين شخص وآخر بسبب لونه" قبل أن تعترف بأنها ضحكت من تصرف داني ألفيس بعد إلقاء مشجع عنصري موزة على المدافع البرازيلي أثناء استعداد الأخير للعب ركلة ركنية في المباراة التي قلب فيها برشلونة تخلفه بهدفين إلى فوز بـ3 أهداف.

وكان ألفيس، اللاعب الذي يقضي موسمه العاشر بإسبانيا، يستعد للعب ركلة ركنية عندما أُلقيت عليه موزة، قبل أن يأخذها اللاعب البرازيلي ويأكلها ويلعب الكرة.