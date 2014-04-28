مورينيو يعيد الهوليغانز إلى إنجلترا من جديد

لم يشعل جوزيه مورينيو بطريقته الدفاعية الأسئلة في أذهان محبي ليفربول حول قدرة فريقهم على نيل الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 24 عاماً، بل إنه أشعل صراعاً بين جماهير فريقه وأنصار الفريق المضيف بذكريات أعادت مشاهد الهوليغانز في القرن الحادي والعشرين عقب المباراة.

وبعد أيام معدودة من ذكرى كارثة هيلزبروه، اشتبك مشجعو ليفربول بالزوار القادمون من لندن عقب نهاية المباراة، ما أجبر الشرطة لتتدخل وتفرق بين الطرفين في مشهد لم يعد مألوفاً في كرة القدم الإنجليزية، التي بات الهدوء سمة ملازمة لها، وهو الأمر الذي غيّره تشيلسي بعدما أدخل الشكوك بقلوب أبناء مدينة ليفربول.

وبعد الهزيمة، وفوز مانشستر سيتي على نظيره كريستال بالاس، بات ليفربول في موقف صعب، كون فوز الفريق الأزرق في جميع مبارياته يعني أنه سيتفوق على الحُمر بفارق الأهداف، وهو الأمر الذي تحسر عليه ليفربول الذي تلقى هدفين من تشيلسي في الوقت بدل الضائع على مدار شوطي المباراة.

وبالرغم من استحواذ ليفربول على مجريات المباراة، وهي الطريقة التي يحبذها مدربه براندن روجرز، إلا أن تشيلسي ومدربه مورينيو لعبوا بطريقتهم الدفاعية، معتمدين على هفوات المضيف، وهو ما تحقق ودعا مورينيو للاحتفال بتلك الطريقة عقب الهدف الثاني.