"المراقبة الاقتصادية" تبرئ برشلونة من التلاعب

برّأت لجنة المراقبة الاقتصادية بالاتحاد الاسباني لكرة القدم نادي برشلونة من الشبهات التي حامت حول دفع النادي الكاتالوني مبالغ إضافية للحصول على خدمات البرازيلي نيمار داسيلفا من سانتوس الصيف الماضي.

وقال برشلونة عبر بيان صحافي وزّعه على وسائل الاعلام: "على ضوء الطلب الذي تقدم به برشلونة للجنة، تأكدت الأخيرة من عدم وجود أي مخالفات ارتكبها النادي في قضية التعاقد مع نيمار".

وجاء في البيان: "أمرت لجنة المراقبة الاقتصادية برشلونة لتقديم سلسلة من الوثائق في فبراير وبعد أن حلل لها بالكامل تفاصيل عملية الانتقال، وصلت اللجنة إلى قرار بأنه لا توجد مخالفات من أي نوع من قبل النادي في التوقيع مع اللاعب".

وختم النادي الكاتالوني بيانه قائلاً: "يود النادي التأكيد على استعداده التام لتقديم أي معلومات إضافية تتعلق بعملية الانتقال".

وتسببت قضية نيمار، التي أثارها أحد أعضاء النادي ضد ساندرو روسيل، في استقالة الأخير من منصبه، حيث كشفت بعض الوسائل الإعلامية أن مبلغ الصفقة بلغ قرابة 100 مليون يورو وليس 57 مليوناً كما أشار النادي.