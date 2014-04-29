آرسنال يضرب نيوكاسل ويتمسك بـ"الرابع"

استفاد آرسنال على أكمل وجه من الخدمة التي قدمها له ساوثمبتون بفوزه على إيفرتون 2-0 يوم السبت، وابتعد في المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا بتحقيقه فوزه الثالث على التوالي وجاء على حساب ضيفه نيوكاسل 3-صفر، اليوم الاثنين، في ختام المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الانجليزي.

ويدين فريق المدرب الفرنسي آرسين فينغر بفوزه الغالي الذي أبعده عن إيفرتون بفارق 4 نقاط قبل مرحلتين على ختام الموسم، الى الفرنسي لوران كوسييلني والالماني مسعود أوزيل والفرنسي الآخر اوليفيه جيرو الذين سجلوا الاهداف الثلاثة.

وحسم آرسنال اللقاء في شوطه الاول بعدما تقدم بهدفين: الأول في الدقيقة 26 عبر كوسيينلي إثر ركلة حرة نفذها الاسباني سانتي كازورلا الى داخل المنطقة ففشل الفرنسي موسى سيسوكو في إبعادها بالشكل المناسب لتسقط أمام مواطنه الذي تابعا في الشباك.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 42 عندما سقطت الكرة أمام أوزيل إثر صدتين رائعتين للحارس الهولندي تيم كرول امام جيرو الذي وجه الضربة القاضية لنيوكاسل في الشوط الثاني بتسجيله الهدف الثالث في المباراة والخامس عشر له في الدوري هذا الموسم والحادي والعشرين في جميع المسابقات بكرة رأسية إثر عرضية من أوزيل الذي وصلته الكرة من الويلزي ارون رامسي 66.

وضمن آرسنال بشكل كبير مشاركته في الدور التمهيدي من مسابقة دوري أبطال أوروبا كونه يلعب في المرحلة المقبلة على أرضه أمام وست بروميتش البيون على أن يختتم الموسم في ملعب نوريتش سيتي، علماً بأنه مازال يملك "حسابياً" فرصة الحصول على المركز الثالث كونه يتخلف بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي لكن الأخير يملك مباراة مؤجلة.