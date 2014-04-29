ألفيس: الإسبان في بعض الأمور شعب "متخلف"

هاجم داني ألفيس، مدافع برشلونة، إسبانيا واصفاً شعبها بـ"المتخلف"، وذلك في تصريح لإذاعة برازيلية عقب الهجوم العنصري الذي تعرض له مع فريقه أمام فياريال في الجولة الأخيرة من مباريات الدوري الإسباني.

وقال ألفيس لإذاعة غلوبو: "الإسبان يسوقون لدولتهم على أنها من دول العالم الأول، لكن الحقيقة أنهم لازالوا متخلفين في أمور كثيرة"، وهو التصريح الذي تناقلته وسائل الإعلام الإسبانية، وأحدث ردّة فعل عنيفة تجاه تصريحات الظهير الدولي.

وتابع ألفيس: "إذا تمكنت من الحصول على صورة هذا العنصري سأنشرها على الانترنت لكي يخجل من نفسه".

ودعم عشرات اللاعبين والمشاهير في البرازيل الحملة التي أطلقها نيمار زميل ألفيس في برشلونة ومنتخب البرازيل.

ونشر نيمار صورة له وهو يمسك بموزة، وهو نفس ما فعله روبرتو كارلوس الظهير الأيسر السابق لريال مدريد، كما تلقى ألفيس الدعم من زملائه البرازيليين ديفيد لويس وهالك وأوسكار، وهو نفس ما فعله شيزاري برانديلي مدرب إيطاليا.

كما شارك في هذه الحملة ماريو بالوتيلي مهاجم ميلانو، ولويس سواريز أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الذي تعرض نفسه للإيقاف ثماني مباريات العام الماضي بداعي استخدام لغة عنصرية في حديثه إلى منافسه باتريس إيفرا.

وتفاعلت ديلما روسيف رئيسة البرازيل مع هذه الواقعة، وكتبت على تويتر أن رد فعل ألفيس "كان جريئاً وقوياً ضد العنصرية في الرياضة".

وأقر الفيس بأنه لم يكن يتوقع أن يلقى تصرفه مثل هذا الاهتمام، وقال: "شعرت بالدهشة لمساندة الجميع لي. قمت بهذا دون تفكير. العالم يتطور ويجب أن نتطور معه".

وكان سيب بلاتر، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، من بين الذين ساندوا اللاعب وكتب على حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أنه لا يمكن التسامح مع العنصرية.