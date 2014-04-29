بلجيكا تضم يانوزاي لقائمة المونديال

سينضم الماهر عدنان يانوزاي، جناح مانشستر يونايتد، إلى معسكر منتخب بلجيكا استعداداً لمواجهة لوكسبورج والسويد ودياً قبل الدخول بمعترك نهائيات كأس العالم منتصف يونيو المقبل.

وقال مارك فيلموتس مدرب منتخب بلجيكا، إنه ضم اللاعب الشاب إلى تشكيلة المنتخب النهائية والتي ستغادر إلى البرازيل، بعد أن قرر يانوزاي اللعب للبلجيك الأسبوع الماضي، الأمر الذي سيعوض غياب كريستيان بينكيتي هداف استون فيلا، الذي يرى المدرب بأن عدنان قادر على تعويض غيابه.

وأورد فيلموتس لصحيفة "دي موجان": "سأختار تشكيلة من 26 لاعباً، وسأعتمد على مستواه في الملعب، واختياره للمعسكر التدريبي أتى بالتأكيد نظير مجهوداته المميزة هذا الموسم مع فريقه" وتابع: "أريد أن أرى كيف سيتدرب معنا".



وسيكون اللاعب الألباني الأصل ورقة رابحة لمنتخب بلجيكا، الذي يظهر بالمونديال لأول مرة منذ العام 2002، عندما وصل دور ثمن النهائي قبل أن يخرج على يد البرازيل بهدفين نظيفين.

وتلعب بلجيكا مع الجزائر وكوريا الجنوبية وروسيا.