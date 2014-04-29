بيل: أنا جاهز.. وأنشيلوتي: لسنا أغبياء

أعلن غاريث بيل، لاعب ريال مدريد، أنه جاهز لمواجهة بايرن ميونيخ في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم بعدما غاب عن انتصار ريال برباعية نظيفة على أوساسونا في الدوري الإسباني بسبب نزلة برد.

وقال الجناح الويلزي للصحافيين: "أنا بحالة جيدة. تدرّبت في الأيام الأخيرة وأتمنى أن ألعب غداً. نحن على استعداد لتقديم أفضل ما لدينا. لا أشعر أننا تأهلنا إلى النهائي بعد".

ويتطلع ريال للحصول على لقبه العاشر في كأس أوروبا وتفوق على منافسه الألماني حامل اللقب 1-0 في مباراة الذهاب بمدريد الأربعاء الماضي.

ولم يشارك بيل أمام أوساسونا يوم السبت لكن يتوقع أن يلعب من البداية في ميونيخ إلى جانب كريستيانو رونالدو الذي أحرز هدفين في شباك أوساسونا.

وسيحتاج ريال لقوته الضاربة مع توقعات بأن يسعى بايرن للهجوم من البداية بغرض تسجيل أكثر من هدف ضد فريق حافظ على شباكه نظيفة في مباراة الذهاب وأظهر خطورة كبيرة في الهجمات المرتدة، ساعياً للثأر من هزيمته أمام ذات الفريق في نصف نهائي البطولة قبل الماضية بركلات الترجيح.

وقال كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال، للصحافيين :"نملك أفضلية طفيفة. نعلم أن مباراة الغد ستكون صعبة جداً. نحن لسنا أغبياء لكي نعتقد أننا تأهلنا بالفعل".

وأضاف "ندرك أن مباراة الغد ستكون صعبة للغاية.. لسنا بهذا الغباء لنظن أننا قد ضمننا التأهل".

كما قال أنشيلوتي إنه يتوقع أن يسعى بايرن مرة أخرى للسيطرة على اللعب مثلما فعل في مباراة الذهاب على أن يعتمد ريال على الهجمات المرتدة.

ووصلت نسبة استحواذ بايرن على اللعب في مدريد إلى 65 بالمئة بل وكانت 78 بالمئة في الشوط الأول وحده لكن هذا لم يمنحه أي أفضلية.

وقال أنشيلوتي: "لا أظن أن المباراة ستتغير كثيراً غداً من الناحية الخططية. بايرن لديه فلسفة خاصة في كرة القدم.. لكني لا أرى الخطط هي كل المهم غداً"، وتابع: "نحتاج لنكون أقوى وعلينا بذل جهد كبير. سنحتاج لأقصى جهد ممكن من الجميع لكي نتأهل للنهائي".