شورله: تشيلسي يتعرض لـ"الغيرة"

اعتبر أندري شورله لاعب تشيلسي أن المنتقدين للأسلوب الدفاعي لناديه عندما فاز 2-صفر على ليفربول المتصدر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هم ببساطة مجموعة من الناس التي تشعر بالغيرة.

وأكد شورله أن تشيلسي لا يواجه أي مشكلة لتكرار اللعب بهذا الأسلوب الدفاعي إذا كان بوسعه أن يجلب النجاح للنادي.

وقلص تشيلسي الفارق مع ليفربول إلى نقطتين بعد فوزه في أنفيلد لكن مدربه جوزيه مورينيو تعرض لانتقادات بسبب أسلوبه الدفاعي الذي جعل منافسه بريندان رودجرز يصفه بأنه "وضع حافلتين" أمام المرمى.

وانتهج مورينيو نفس الأسلوب الدفاعي في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام أتليتيكو مدريد الأسبوع الماضي وانتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف.

وقال شورله المنضم لتشيلسي من باير ليفركوزن في يونيو الماضي إن المنتقدين لهذا الأسلوب يشعرون بالغيرة من نجاح تشيلسي وأكد أنه من غير المهم طريقة تحقيق الفوز.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن شورله (23 عاماً) قوله قبل استضافة مباراة إياب الدور قبل النهائي أمام أتليتيكو غدا الأربعاء في ستامفورد بريدج "الفوز هو ما يهم. هذا هو أهم شيء".

وأضاف "يمكن أن يلعب الفريق بشكل رائع ويلعب من لمسة واحدة ثم يخسر. لكن هذا ما لا نريده إذ إننا نرغب في الانتصار. ليس من المقبول اللعب بشكل رائع ثم الخسارة. إذا كان هدفنا تحقيق الفوز بهذا الأسلوب وفزنا بالفعل فهذا أمر رائع".

وتابع "إذا اعتبر الناس أن تشيلسي لا يستطيع اللعب حتى عندما نحقق الفوز فهذا يكون بسبب الغيرة".



