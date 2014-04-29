عدل “الظالمين”.. قررنا إعدامك فوراً

(١)

سيغيب رئيس نادي الشباب خالد البلطان عاماً، وسيدفع ٣٠٠ ألف ريال، تنفيذا لعقوبة “لجنة الانضباط” بسبب كلماته المسيئة والجارحة و”القادحة” في “شخص” رئيس اتحاد القدم السعودي، كما يذكر بيان العقوبة، وبسبب إسقاطاته العنصرية، كما يذكر بعض الناس وأنا أحدهم.

لكن، وماذا بعد؟!.. هل هذا عدل؟!

قد يبدو السؤال مريباً .. لا بأس، ليكن كذلك، المهم ألا تكون الإجابة على السؤال هي “المريبة”!

(٢)

بالنسبة لي، هذا ليس عدلاً، ولا أقول ذلك لأن البلطان لم يخطىء، بل أخطأ، وتجاوز، وقال كلاماً، يسيئ له قبل أن يسيئ لأحمد عيد نفسه، وإنما الظلم في القرار كامن في أن العدل تحقق انتصاراً للرئيس الذي تعمل اللجنة تحت إدارته، وليس انتصارا للحق، الذي يجب أن نعمل كلنا من أجله!

(٣)

القرار لم يذكر البذاءة “العنصرية” في اللفظ، كسبب للعقوبة، لأنها غير ثابتة قانونياً، ويمكن لرئيس الشباب أن يفرّ من تفسيرنا لها، كما يفرّ الفجر من قبضة الليل، ولهذا كان الإيقاف عاما والغرامة المالية الضخمة، مُدرجاً تحت الذريعة التالية: “إطلاق ألفاظ خارجة عن الذوق العام والنقد البناء، وفيها تقليل من القيمة الشخصية”!

(٤)

إذاً لم تكن “العنصرية” القبيحة كسلوك “بغيض” لا يحتمل الصبر والتأجيل، هي سبب هذا “التعجل” في إصدار العقوبة، ووفقا لذلك، فإن تجاهل “المسيئين والقادحين” من رؤساء الأندية الأخرى، وتعليق رقبة البلطان وحده في مشنقة العقاب، ظلم “فادح”، يقف بحذائيه المتسخين فوق رقبة العدل، وهو يلقي خطاب “النزاهة”!

(٥)

اتهام لجان اتحاد القدم بمساعدة “الفاشلين” عمداً، وإقحام أسمائهم في قوائم الناجحين، هو إساءة وتجريح وتجاوز فج يستوجب العقاب.

(٦)

وصْم الحكام، بـ”الغشاشين”، و صفّهم في طابور “الخونة”، وبائعي الذمم، هو إساءة وتجريح وتجاوز فج يستوجب العقاب.

(٧)

القول علانية، بأن هناك مباريات دخلت المزاد، وتم بيعها على من دفع أكثر، وأن هناك “مؤامرات” حيكت تحت جنح الظلام، ثم وضعت حملها “فوزا” كبيرا فوق سرير النور، هو إساءة وتجريح وتجاوز فج يستوجب العقاب.

(٨)

فلماذا عمي القانون عن عقاب كل هؤلاء (رؤساء الهلال والنصر والاتفاق) .. أو “تأخر” عن ذلك حتى الآن، بينما جيئ بالبلطان، على وجه السرعة، وقيل له: أدخل رقبتك في هذا الحبل الثخين، لقد قررنا إعدامك فورا؟!.. هل لأن رصاصة الإساءة هذه المرة أصابت الرئيس؟!.. إن كان ذلك “عدلاً” فهو “عدل الظالمين”!

(٩)

المضحك في الأمر .. هو أن قرار “لجنة الانضباط” لم يتم شرحه بالتفصيل، حتى يعلم رئيس الشباب، ونعلم أيضا، هو موقوف عن ماذا تحديدا؟!.. ما هي المناطق التي لا يحق له دخولها، وما هي الخطوط التي لا يجوز له الوقوف عليها، وما البطولات التي لا يتاح له الدخول إلى ملاعبها، وما هي المنصات التي لا يسمح له باستخدمها للإدلاء بكلمات “قادحة” كانت أم “مادحة” .. وأقول “مضحكاً” لأن رئيس اتحاد القدم أحمد عيد، لا يدري هل يحق للبلطان حضور التتويج في حال فاز فريقه بكأس الملك أم لا؟!.. والمضحك أيضا، أن عقوبة “القادح” – كما يسميه الشبابيون “زهوا” – أُقرت بسبب أحاديث مسيئة قالها خالد جهراً في وسائل إعلامية، ومع ذلك تحدث بعد بدء تنفيذ العقوبة بيومين لإعلاميين، ربما لأنه يعرف جيداً أن “الانضباط” لا تعرف ما هي عقوبته بـ “الضبط” (!!)

(١٠)

اما “المزعج” في الأمر، هو أن رئيس اتحاد القدم، أساء إلى خالد البلطان وقلل من قيمته الشخصية، حين قال إنه “لا يمثل الشبابيين وإنما يمثل نفسه”، هذا أمر مزعج جداً، فمن غير اللائق أن يقول الرجل الذي يقف على رأس هرم أعلى سلطه رياضية لكرة القدم في المملكة – كما وصفه بيان العقوبة – عن رئيس نادٍ دفع ويدفع ملايين الريالات على مدى أعوام طويلة، “أنه لا يمثل ناديه”!

(١١)

إن كان هذا الرئيس لا يمثل ناديه، فلماذا تمت معاقبته “كرئيس نادٍ” إذن؟!

(١٢)

أما وقد تمت معاقبته “كرئيس نادٍ”، فإنه من العدل أيضا، أن تتم معاقبة أحمد عيد، الذي “أساء للبلطان وقلل من قيمته” .. يجب أن يبحث الرئيس الشبابي عن “لجنة الانضباط” المخولة بمعاقبة رئيس اتحاد القدم في بلاده، ليأخذ حقه من أحمد عيد، كما أخذ أحمد عيد حقه منه .. وهذا هو “عدل العادلين”.



*نقلاً عن عكاظ اليوم السعودية