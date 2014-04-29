هودجسون يؤكد: لا علاقة للدوري بقائمة "المونديال"

اعترف روي هودجسون، مدرب انجلترا، الثلاثاء، بأنه حدد بالفعل اللاعبين الذين سيرافقونه في كأس العالم لكرة القدم في البرازيل ولن يتأثر بأداء أي لاعب مع ناديه قرب نهاية موسم الدوري الانجليزي الممتاز.

وفي مقابلة مع موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم، كشف هودجسون أن لديه صورة واضحة قبيل إعلان تشكيلته النهائية التي تتألف من 23 لاعباً في 13 مايو وأن اختياراته ستعتمد على مستوى اللاعبين في الاشهر القليلة الماضية وربما على مدار الاعوام الاخيرة.

وقال المدرب البالغ من العمر 66 عاماً: "لن يؤثر في اختياراتي ما سيقدمه أي لاعب في آخر أربع مباريات من الموسم". وأضاف "لا أقيم اللاعبين بناء على مستواهم في آخر مباراتين أو ثلاث".

وتابع "أقيّمهم على مدار عامين وإذا ظهر أي لاعب جديد على الساحة فإنني أقيمه بناء على مستواه في الاشهر الاخيرة. لا أتخذ قرارات بناء على آخر أسبوع أو أسبوعين من الموسم وهو توقيت سيء للحكم على أي موهبة". واستطرد "لدي فكرة واضحة جدا عما احلم به لهذه التشكيلة على المدى الطويل".

ويواجه هودجسون وهو أول انجليزي يقود منتخب إنجلترا في كأس العالم في 16 عاما معضلة كبيرة قبل اعلان تشكيلته للبطولة المقرر ان تنطلق في يونيو المقبل، لكن من المرجح ان يواصل اعتماده على العديد من افراد التشكيلة التي شاركت في حملة التصفيات.

وستدشن إنجلترا حملتها في كأس العالم بمواجهة ايطاليا في المجموعة الرابعة في ماناوس في 14 يونيو تليها مواجهة اوروغواي ثم كوستاريكا.