يوفنتوس يقترب من تحقيق الدوري لثالث مرة على التوالي

اقترب يوفنتوس أكثر من إحراز لقبه الثالث على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعدما عوض تأخره ليحقق الفوز خارج أرضه 3-1على ساسولو الاثنين.

وبعدما تأخر بهدف سيموني زازا بعد تسع دقائق من البداية أدرك حامل اللقب التعادل بهدف للمهاجم الارجنتيني كارلوس تيفيز بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 35.

وأضاف كلاوديو ماركيسيو الهدف الثاني في الدقيقة 58 بتسديدة من مدى قريب قبل أن يكمل الاسباني فرناندو يورينتي الثلاثية بتسديدة بالكعب في الدقيقة 76.

وقبل ثلاث جولات من النهاية ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 93 نقطة ويتفوق بثماني نقاط عن ملاحقه المباشر روما.