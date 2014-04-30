إدارة توتنهام تنفي: لم نتصل بـديبور

نفت إدارة توتنهام اللندني، أن تكون قد اتصلت بفرانك ديبور، مدرب "أيامكس" بطل الدوري الهولندي، لتدريب فريقها خلفاً للإنجليزي تيم شيروود.

وقالت إدارة سادس الدوري الإنجليزي في بيان صحفي: "لم نتواصل مع أندية أخرى حول طواقم تدريبية أخرى، ما ذكر في وسائل الإعلام لم يكن دقيقاً".

وكان فرانك ديبور لاعب أياكس أمستردام ومدربه السابق قد كشف لقناة تلفزيونية محلية أن إدارة توتننهام تواصلت مع مارك أوفرمارس، المدير الرياضي بنادي أياكس حول رغبتهم بالاستعانة بخدماته في الموسم المقبل، وهو ما أكده تقرير آخر لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وفشل تيم شيروود، المدرب الذي خلف البرتغالي فيلاش بواش في تدريب الفريق العاصمي شهر ديسمبر الفائت، لكنه فشل بقيادة الفريق للمراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، حيث يحتل المركز السادس قبل جولتين من نهاية الموسم.