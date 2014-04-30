الشهري: لم أتخيل أن يكون التتويج وداع كارينيو

اعترف يحيى الشهري، صانع ألعاب النصر، بأن الخطأ الذي تسبب فيه ومنح الأهلي هدفه الأول في المباراة الدورية التي جمعت الفريقين في ديسمبر، كانت من أصعب اللحظات التي مرّت عليه خلال موسمه الأول الذي توّج به بطلاً للكأس والدوري مع الأصفر.

وقال الشهري الذي حلّ ضيفاً على برنامج "في المرمى": "كنت محظوظاً بأن الخطأ الذي ارتكبته أمام الأهلي كان في وقت مبكّر من المباراة، وكنت حريصاً على التعويض وهو ما تحقق بتسجيلي هدفاً وصناعتي لآخر"، وتابع: "أمام الهلال كنت قد انفردت بالمرمى وأضعت الكرة، وسجل الهلال هدف التعادل بعد ذلك مباشرة، لكن توفقنا بأن حصلنا على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة".

واعترف صانع الألعاب الماهر بأن تمريرة وحيدة لازالت عالقة بذهنه من جميع التمريرات التي شاهدها في الموسم السعودي، ويقول: "تمريرة إبراهيم غالب لألتون في مباراة الأهلي، والتي أحرز منها الأخير هدف التعادل، كانت تمريرة جميلة وتدل على قدرة إبراهيم على قراءة الملعب".

وصنّف يحيى موسمه الأول مع النصر بالجيد، وأورد: "الموسم الأول لي بقميص النصر أعتبره جيداً، لكني أطمح لتقديم المزيد، وآمل أن أفعل في قادم الأيام"، قبل أن يشرح دوره بالتفصيل داخل الملعب، ويقول: "عندما شاهد كارينيو هدفي أمام الاتحاد قرر وضعي على الجهة اليمنى، واكتشفت أن هذا المركز يناسبني".

ولم يبدِ الشهري معرفة بخورخي دا سيلفا، المدرب الذي تعاقد معه النصراويون لتدريب الفريق في الموسم المقبل، وقال: "زملائي الذين عملوا معه يشيدون به، وأتذكر أنه قدم موسماً رائعاً"، وأضاف: "كنت أتمنى تواجد كارينيو معنا في الموسم القادم، وعندما شاهدته للمرة الأخيرة في يوم التتويج لم أتخيل أن تكون الأخيرة".

وتعليقاً على الأرقام التي أكدت تفوّقه في صناعة اللعب بالنسبة لبطل الدوري السعودي واعتماد الفريق عليه، قال يحيى: "النصر لا يتوقف على لاعب واحد، وأنا لازلت صغيراً كي أؤثر بشكل كبير على مستوى النصر، وربما أحتاج سنوات حتى أصل هذه المرحلة".