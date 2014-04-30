تعليق مفاوضات المطلق مع الشحانية

كشف السعودي صالح المطلق، المدرب الذي يتفاوض مع إدارة نادي الشحانية القطري لتدريبه في الموسم القادم، أن المفاوضات بين الطرفين عُلِقت حالياً لوجود رؤى خاصة لكل طرف تجاه عملية التعاقد.

وقال المطلق لـ"العربية.نت": "لا أستطيع قول إن المفاوضات توقفت أو تعثرت، بل إن الباب لازال مفتوحاً للعودة من جديد، وكل ما حدث أن الإدارة من جهة وأنا مع طاقمي من جهة أخرى، نملك رؤى خاصة حول عملية التعاقد"، وتابع: "الحقيقة أن مسؤولي الشحانية يستحقون أن تستمر المفاوضات بشكل ودي حتى لا يضغط كل على طرف على الآخر".

واعتبر المطلق أن زيارته لقطر من أكبر المكتسبات التي حصل عليها من المفاوضات مع الشحانية، ويقول: "رحيلي لقطر للاطلاع على أوضاع النادي عن قرب ومشاهدة مبارياته السابقة، كما أن زيارتي لقطر أكسبتي معرفة مسؤولي الأندية هناك الذين كانوا في قمة الأريحية معي ومع زميلي عبداللطيف الحسيني".

وبيّن المطلق أن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أبدى سعادة كبيرة لوجود طاقم تدريبي سعودي في دوري نجوم قطر، وقال: "كلمات الشيخ حمد كانت وساماً على صدري، كان سعيداً لوجودنا في قطر، وأثنى علينا كثيراً".

وبدأت المفاوضات بين الشحانية والمطلق قبل نحو 10 أيام، حيث يرغب مسؤولو النادي الصاعد حديثاً لدوري نجوم قطر في أن يكون لاعب النصر السابق أول مدرب بتاريخهم في المسابقة الأهم قطرياً.