تاونسند يوجه ضربة قاسية لمنتخب بلاده

أعلن توتنهام هوتسبير، الاربعاء، أن جناح منتخب انجلترا اندروز تاونسند سيغيب عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم إذ سيبتعد لعشرة أسابيع بسبب اصابة في الكاحل.

وسيخضع تاونسند الذي خاض خمس مباريات دولية مع انجلترا لجراحة في الكاحل الايسر، الخميس، بعد اصابته بقطع في الاربطة خلال فوز توتنهام 1-0 على ستوك سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز يوم السبت الماضي.

وقال توتنهام في بيان نشر بموقعه على الانترنت "بعد مزيد من الفحوص والمشاورات سيخضع اندروز تاونسند لجراحة في الكاحل الأيسر بعد اصابته بقطع في الاربطة في مباراة ستوك سيتي السبت الماضي ."وأضاف توتنهام "سيبتعد الجناح الشاب لعشرة أسابيع".

وقدم تاونسند (22 عاماً) عروضا رائعة في بداية الموسم وانضم للمنتخب الإنجليزي لأول مرة في أكتوبر تشرين الأول الماضي وسجل هدفا في فوز انجلترا على الجبل الأسود 4-1 في تصفيات كأس العالم.

وواصل تاونسند الذي لعب 33 مباراة مع توتنهام هذا الموسم تألقه وأزعج دفاع بولندا في مباراة انتهت 2-0 لصالح إنجلترا ليؤكد صعودها للنهائيات في البرازيل.

ولكن بعد بداية مبشرة عانى تاونسند من عدة اصابات ولم يشارك اساسيا في أي مباراة في الدوري منذ خسارة توتنهام أمام أرسنال بهدف في مارس الماضي.

وأصبح مكان تاونسند في تشكيلة المدرب روي هودجسون في المنتخب مهددا بعد تألق رحيم سترلينج جناح ليفربول الصاعد والذي وصفه براندن رودجرز مدرب الفريق بانه "أفضل لاعب صاعد في أوروبا".

ولكن مع غياب ثيو والكوت مهاجم ارسنال عن كأس العالم بسبب إصابته بقطع في اربطة الركبة ومعاناة اليكس اوكسليد تشامبرلين من اصابة في أعلى الفخذ كان يمكن أن يعزز تاونسند اختيارات هودجسون الهجومية.

وسيعلن هودجسون قائمة مؤقتة من 23 لاعبا بالإضافة إلى سبعة لاعبين لتعويض اي غائب يوم الاثنين 12 مايو قبل أن يعلن القائمة النهائية في الثاني من يونيو.

وتلعب إنجلترا في المجموعة الرابعة بجانب إيطاليا واوروجواي وكوستاريكا وستقابل إيطاليا في المباراة الاولى في 14 يونيو.